Bundesfamilienministerin Anne Spiegel ist am Montag zurückgetreten. Es war eine gewaltige Hetzkampagne, die gegen die Grünen-Politikerin geführt wurde. So gut wie alle Medien sind dabei mit aufgesprungen. In den sozialen Netzwerken wurde die Grünen-Politikerin bis aufs Äußerste beschimpft und diffamiert. Die Opposition hat geifernd ihren Rücktritt gefordert. Nutzerinnen und Nutzer von Plattformen wie Twitter oder Facebook stimmten lauthals mit ein. Es war eine Hexenjagd, die ein Ausmaß annahm, das nicht mehr gerechtfertigt war. Man kann nur fassungslos auf diese vergangenen Wochen blicken.

Ja, Anne Spiegel hat schwerwiegende Fehler begangen. Als Umweltministerin in Rheinland-Pfalz fuhr sie nur zehn Tage nach der Flutkatastrophe im vergangenen Sommer in den Urlaub – für vier Wochen. Sie hätte für die Menschen vor Ort da sein müssen, doch das war sie nicht. Als Grund für ihren damaligen Urlaub nannte sie in einer öffentlichen Erklärung am Sonntag – die alles andere als souverän war – ihre Familie. Ihr Mann hatte 2019 einen Schlaganfall erlitten und seitdem Stress vermeiden müssen, sagte Spiegel. Außerdem habe die Corona-Pandemie bei ihren vier Kindern starke Spuren hinterlassen.

Spiegel war nach der Flut mehrfach vor Ort

Die Opposition forderte ihren Rücktritt und verwies auf das Verhalten der nordrhein-westfälischen Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU), die bereits in der vergangenen Woche zurücktrat, nachdem zuvor bekannt geworden war, dass sie wenige Tage nach der Flutkatastrophe im Juli 2021 mit weiteren Regierungsmitgliedern auf Mallorca den Geburtstag ihres Mannes gefeiert hatte.

Der große Unterschied: Spiegel hat nicht auf Mallorca eine Party gefeiert, sondern Zeit mit ihrem kranken Mann verbracht und sich um ihre Kinder gekümmert. Außerdem war sie unmittelbar nach der Flut mehrfach vor Ort, hat Notwendiges auf den Weg gebracht und war auch im Urlaub immer erreichbar. „Remote Work“ sollte mittlerweile allen ein Begriff sein.

Ein fataler Fehler Spiegels: Ihre Angaben darüber, wie gut sie in Frankreich zu erreichen und ins aktuelle Regierungsgeschehen eingebunden war, entsprachen nicht der Wahrheit, außerdem gab es wohl Unklarheiten über den Urlaub und die Länge bei den Grünen. Sie hat die Kritik aufgenommen, sich öffentlich entschuldigt und ist nun zurückgetreten. Sie zeigt damit mehr Anstand als manch anderer politisch Verantwortliche, genauer: als so mancher männliche Politiker.

Die Hetzkampagne ist purer Frauenhass

Ja, Hasskampagnen hat es auch schon gegen Männer gegeben, zum Beispiel gegen Peer Steinbrück (SPD) nach seiner Stinkefingerpose bei der Bundestagswahl 2013. Doch für viele schwerwiegende Skandale hat es bisher keine Konsequenzen gegeben. Ein Beispiel aus jüngerer Zeit: die Maskenaffäre. Eine Schweizer Firma hat Hunderte Millionen Euro vom deutschen Staat erhalten – unter anderem durch Mithilfe des ehemaligen Bundesgesundheitsministers Jens Spahn (CDU). Wurde er mehrere Wochen lang beleidigt? Nein. Wurde sein Rücktritt derart massiv eingefordert? Nein. Ist er zurückgetreten? Nein.

Man könnte jetzt noch die Mautaffäre, CumEx, den Brechmitteleinsatz, die Kurnaz-Affäre und viele weitere Skandale auflisten. Bei all diesen Affären hat es keine wochenlange Hasskampagne gegeben. Es gab auch keine Rücktritte, obwohl diese auch bei diesen Fällen mehr als nötig gewesen wären. Denn es ging bei ihnen nicht um menschliche Überforderung, sondern um Machtmissbrauch. Stattdessen steht mal wieder eine Frau – und dann auch noch eine Grüne – unter Beschuss. Es wird besonders aggressiv und sehr laut gegen sie vorgegangen. Das ist purer Frauenhass.

Fake News aus der rechten Ecke

Es ist unfassbar, zu beobachten, wie vor allem Menschen aus der rechten Ecke, wie AfD-Politiker Martin Reichardt, versuchen, Anne Spiegel 134 Tote in der Flutkatastrophe anzulasten und ihr eine (Mit-)Schuld zu geben. Das ist faktisch falsch. Der Untersuchungsausschuss hat zweifelsfrei festgestellt, dass das Landesamt für Umwelt gewarnt, der Kreis Ahrweiler aber nicht reagiert hat. Zuständig für den Katastrophenschutz ist außerdem das Innenministerium, nicht das Umweltministerium.

Den sofortigen Rücktritt von #Spiegel fordert unser familienpolitischer Sprecher @M_Reichardt_AfD! "134 Tote und viele zerstörte Existenzen klagen an", so Reichardt. https://t.co/w2XYhHY4CX — AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag 🇩🇪 (@AfDimBundestag) April 10, 2022 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Auch Aussagen wie „Politische Ämter sollten nicht nach Östrogen, sondern nach Kompetenz vergeben werden“, wurden in den vergangenen Wochen auf Twitter mit Vorliebe geteilt. Und immer wieder schwingt dabei der Ton mit: Eine Frau, die Familie und Karriere vereinbaren will, das könne eben nicht funktionieren. Dabei müsste eigentlich völlig klar sein, dass auch Menschen mit Kindern und einem Partner, der krank ist, Politik machen dürfen. Und Werte wie das Eingestehen von Überforderung, Ehrlichkeit und Verletzlichkeit sollten endlich nicht mehr als Schwäche, sondern als Zeichen der Stärke gesehen werden.