Statt Baerbock-Belehrung: Wo Deutschland und China gemeinsam die Zukunft bauen

Die Sonne scheint über dem Strandhotel Prinz Heinrich in Qingdao, ein paar Treppenstufen abwärts von dem dreistöckigen wilhelminischen Prachtstück von 1899 tummeln sich chinesische Familien am Strand, Kinder planschen in den sanften Wellen des Gelben Meeres. Im Hintergrund leuchten Hügel. In einer größeren Nachbarbucht machen Touristinnen aus dem nur einen Kurzflug entfernten Südkorea Fotos am olympischen Segelhafen von 2008, umrahmt von der imposanten Wolkenkratzer-Kulisse der modernen Zehnmillionenstadt.