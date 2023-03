Hilfe für Studenten: Gemeinsame Schreibzeit als Dauerbrenner Die Haus- oder Abschlussarbeit wird nicht fertig, Frust und Panik werden aber immer größer. Viele Studierende kennen das Problem. Das Berliner Studierendenwe... dpa

HANDOUT - Studierende sitzen beim Schreibmarathon des Studierendenwerks Berlin und tüfteln an Haus- oder Abschlussarbeiten. erlin/dpa Svea Weihmann/Studierendenwerk B

Berlin -Die Haus- oder Abschlussarbeit wird nicht fertig, Frust und Panik werden aber immer größer. Viele Studierende kennen das Problem. Das Berliner Studierendenwerk hilft in solchen Fällen mit der Schreibberatung weiter. Angeboten werden neben persönlicher Beratung auch Workshops und Schreibgruppen. „Unsere Online-Schreibzeit ist ein Dauerbrenner“, sagt Constanze Keiderling, Leiterin des Schreibzentrums. Am 13. März startet mit der Online-Schreibwoche ein zusätzliches Angebot für alle, die in den laufenden Semesterferien über ihren Arbeiten brüten.