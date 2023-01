Hilfe gegen Stromsperren: Berliner Härtefallfonds steht bereit Strom- und Gaskosten sind deutlich gestiegen. Vielen Berlinern macht das Sorgen. Wer seine Rechnung nicht bezahlen kann, hat aber die Möglichkeit, Geld aus e... dpa

ARCHIV - Katja Kipping (Die Linke), Sozialsenatorin, spricht in der Senatsverwaltung. Annette Riedl/dpa

Berlin -Bei drohenden Strom- oder Gassperren ist in Berlin in diesem Jahr finanzielle Hilfe aus einem extra dafür geschaffenen Härtefallfonds möglich. Berlinerinnen und Berliner, die vor dem Hintergrund deutlich gestiegener Energiekosten ihre Strom- oder Gasrechnung unverschuldet nicht bezahlen können, haben von Montag (9. Januar) an die Möglichkeit, sie zu beantragen. Das teilte Sozialsenatorin Katja Kipping (Linke) am Dienstag mit. Anträge seien nur online über das Service-Portal Berlin möglich. Die Bearbeitung soll sich dadurch beschleunigen, so dass sich Strom- oder Gassperren schnell aufheben oder rechtzeitig vermeiden lassen.