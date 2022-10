Hilfsangebot für „Systemsprenger“ erfolgreich Hilfe, wenn nichts anderes mehr hilft: Eine Berliner Koordinierungsstelle erarbeitet seit vier Jahren Unterstützung für Kinder und Jugendliche, die durch her... dpa

Berlin -Hilfe, wenn nichts anderes mehr hilft: Eine Berliner Koordinierungsstelle erarbeitet seit vier Jahren Unterstützung für Kinder und Jugendliche, die durch herkömmliche Angebote der Jugendämter und Erziehungseinrichtungen nicht mehr erreicht werden. Eine Untersuchung der Evangelischen Hochschule zeigt nun: Das Konzept ist erfolgreich. Der Koordinierungsstelle gelinge es, die jungen Menschen wieder zu erreichen sowie sinnvolle und bedarfsgerechte Hilfsangebote zu schaffen, hieß es in dem am Freitag in Berlin vorgestellten Abschlussbericht.