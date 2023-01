Hilfsorganisationen retten 110 Bootsmigranten im Mittelmeer Auf überfüllten Schlauchbooten sind vor der Küste Libyens mehrere Dutzend Menschen in Seenot geraten. Zwei Hilfsorganisationen konnten die Menschen retten. D... dpa

Das Seenotrettungsschiff «Ocean Viking» im Hafen von Marseille. via ZUMA/dpa/Archiv Gilles Bader/Le Pictorium Agency

Rom -Die Hilfsorganisationen Ärzte ohne Grenzen und SOS Méditerranée haben vor der Küste Libyens 110 in Seenot geratene Migranten gerettet. Die Menschen seien auf überfüllten Schlauchbooten in internationalen Gewässern des zentralen Mittelmeers unterwegs gewesen, teilten beide Organisationen am Samstag per Twitter mit.