Hilfspaket aufgeteilt: Wechsel zu erneuerbaren Energien

Potsdam -Die rot-schwarz-grünen Koalitionsfraktionen haben sich auf eine Verteilung des geplanten Krisen-Hilfspakets in Höhe von zwei Milliarden Euro geeinigt. Neben 600 Millionen Euro für soziale Verbände und Organisationen sowie für Sportvereine solle es 400 Millionen Euro für Investitionen in erneuerbare Energien und Energieeffizienz geben, sagte Grünen-Fraktionschef Benjamin Raschke in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit den Vorsitzenden von SPD und CDU am Dienstag. Eine halbe Milliarde Euro soll als pauschale Vorsorge für weitere Aufgaben zurückgehalten werden.