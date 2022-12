Hinrichtungen: Giffey schreibt Brief an iranische Botschaft Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) hat angekündigt, Verfolgung und Hinrichtungen von Demonstranten im Iran in einem Brief an den Botsc... dpa

Berlin -Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) hat angekündigt, Verfolgung und Hinrichtungen von Demonstranten im Iran in einem Brief an den Botschafter des Landes kritisch zur Sprache zu bringen. „Es sind junge Menschen, die dort sterben, die dort getötet werden, die verfolgt werden. Es muss uns erschüttern, es darf uns nicht kalt lassen“, sagte die SPD-Politikerin am Donnerstag bei der Plenarsitzung im Abgeordnetenhaus. „Wir haben, was Außenpolitik angeht, begrenzte Möglichkeiten“, räumte Giffey ein. Aber die Forderung, dass diese Hinrichtungen beendet werden müssten, könne Berlin sehr wohl erheben. „Deswegen werde ich auch ein entsprechendes Schreiben an die iranische Botschaft richten.“