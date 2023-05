Das Friedensdenkmal in Hiroshima am Vorabend des G7-Gipfels

Das Friedensdenkmal in Hiroshima am Vorabend des G7-Gipfels Richard A. Brooks/AFP

Mayumi Yamashita wird fast übel, wenn sie daran denkt, dass ihr Land gerade ein anderes wird. „Das haben wir doch gar nicht nötig!“, sagt sie mit einem abschätzigen Blick. Eben noch hat die 40-Jährige vom sanften Aalsushi geschwärmt, das sie nach der Arbeit in einem Fischrestaurant isst. Aber sobald es um die politische Lage geht, schwindet ihre Begeisterung für Kulinarisches. „Ich glaube, Japan bewegt sich gerade in die falsche Richtung“, sagt sie. „Wir waren doch die Nation, die allen gezeigt hat, wie es auch ohne Militär geht!“

Jetzt aber entwickle sich Japan zu einem Land, das es eigentlich nie hätte werden sollen. Spätestens seit Ende des letzten Jahres ist jedenfalls klar, dass das über Jahrzehnte geltende nationale Leitmotiv – der Pazifismus – erheblich geschwächt ist. Zwar verbietet Artikel 9 der Verfassung weiterhin „Krieg als ein souveränes Recht der Nation“. Entsprechend darf Japan offiziell kein Militär haben. Aber eine im Dezember von Premierminister Fumio Kishida beschlossene neue Nationale Sicherheitsstrategie hat hinter diese konstitutionelle Friedfertigkeit mehrere Fragezeichen gesetzt.

Das ostasiatische Land befinde sich im „ärgsten und kompliziertesten Sicherheitsumfeld“ seit dem Zweiten Weltkrieg, heißt es in dem Papier. Neben dem immerzu mit Raketentests zündelnden Nordkorea und dem expansiv agierenden China zählt seit dem Angriff auf die Ukraine auch Russland offiziell zu den „potenziellen Bedrohungen“. Und um dieser Situation zu begegnen, soll bis 2027 nicht nur Japans Budget für die Selbstverteidigungskräfte auf zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts verdoppelt werden, im Fall eines Angriffs auf Japan wären fortan auch Gegenschläge autorisiert.

Während sich an diesem Wochenende die führenden Industrienationen beim G7-Gipfel in Hiroshima treffen, dürfte es gegenüber Staaten wie Nordkorea, Russland und China auch eine Rhetorik der Abschreckung geben. Und bei dieser Gelegenheit, die Regierungschefs der USA, Deutschlands, Frankreichs, Großbritanniens, Italiens und Kanadas zu empfangen, wird sich der Gastgeber Japan als regionaler Hegemon präsentieren. Dabei sind sich die Menschen im ostasiatischen Land kaum einig, was sie von dieser Rolle halten sollen.

„In unserer Nachbarschaft gibt es ja leider einige Staaten, zu denen die Beziehungen nicht gut sind.“: Der Bluesmusiker Motockney Nuquee. Felix Lill

Mayumi Yamashita etwa stört sich nicht nur daran, dass Japan – als drittgrößte Volkswirtschaft der Welt – jenseits einer Wirtschaftsmacht nun auch zu einer Militärmacht werden soll. „Ich verstehe vor allem nicht, wie die Regierung darauf kommt, dass China eine Bedrohung für uns sei.“ Im Sushilokal in Tsukiji, dem alten Fischmarkt im östlichen Stadtzentrum Tokios, herrscht zur Feierabendzeit ausgelassene Stimmung. Daher fühlt sich die IT-Angestellte nicht schlecht, wenn sie mit einer für japanische Verhältnisse auffallend energischen Stimme spricht.

„China hat doch nie jemanden angegriffen! So etwas hat in der jüngeren Vergangenheit nur Japan gemacht.“ Womöglich, gibt Mayumi Yamashita zu bedenken, hege sie eine besondere Sympathie für das in Japan eher ungeliebte Nachbarland, da sie beruflich einige Jahre in China verbracht habe. Aber sie betont: „Ich glaube, China als Bedrohung zu bezeichnen, ist für unsere Regierung nur eine willkommene Ausrede, damit sie aufrüsten kann.“

Das ist eine Einschätzung, mit der Mayumi Yamashita nicht allein ist. Nach dem verlorenen Zweiten Weltkrieg haben Generationen von Kindern an japanischen Schulen stets gelernt, dass Krieg niemals ein Mittel sein dürfe, Militär eine Sache von gestern sei. Der Begriff „Frieden“ ist hier allgegenwärtig. Junge Männer, die bei Japans Selbstverteidigungskräften anheuern, gehen kaum davon aus, dass sie jemals eine Waffe in der Hand halten müssen.

Polizeikräfte wappnen sich für eine Friedensdemonstration nahe des Peace Memorials. Philip Fong/AFP

Diese pazifistische Prägung Japans ist nirgends so stark wie in Hiroshima, 800 Kilometer westlich von der Hauptstadt Tokio, wo nun die G7-Staaten tagen. Hiroshima ist weltweit bekannt für seine tragische Geschichte: Am 6. August 1945 warfen die USA hier die erste in einem Krieg eingesetzte Atombombe ab, was nicht nur das Ende des Zweiten Weltkriegs einläutete, sondern auch auf einen Schlag 65.000 Menschen tötete. Kurze Zeit später war die Opferzahl schon doppelt so hoch. Aufgrund dieser verheerenden Erfahrung setzt sich heute ganz Hiroshima gegen Krieg ein.

Wie kaum eine andere Stadt der Welt ist Hiroshima in die Friedensbewegung integriert. Diverse pazifistische Werke der Popkultur – von Manga über Musik bis Film – haben die westjapanische Stadt als Schauplatz. Von hier wird auch die Initiative „Mayors for Peace“ gemanagt, mit der sich mehr als 8200 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister rund um die Welt für nukleare Abrüstung einsetzen. „Wir fordern die Anführer der G7 dazu auf, sich für internationalen Austausch einzusetzen und auf Abrüstung zu drängen“, forderten die Mayors for Peace letzte Woche in einem Statement.

Nicht nur die Bürgermeisterversammlung macht sich Sorgen, dass beim G7-Gipfel in Hiroshima Friedensbotschaften zu Lippenbekenntnissen verkommen und stattdessen eine Aufrüstungsspirale beschleunigt wird. Zwar hat Fumio Kishida angekündigt, den G7-Gipfel dazu zu nutzen, für eine Welt ohne Atomwaffen zu werben. Allerdings käme es auch Geschichtsvergessenheit gleich, dies in Hiroshima nicht zu tun. Interessanter ist hier wohl: Angesichts der angespannten geopolitischen Lage wird Japan von der Atommacht USA kein Statement für nukleare Abrüstung erwarten.

Für viele Menschen und Politiker in Hiroshima wird der G7-Gipfel wohl schon deshalb zu einer Enttäuschung. Man merkt das auch in einer der führenden Hochschulen der Stadt. Neun Kilometer nordwestlich vom einstigen Ground Zero erklärt Yasuhiro Inoue, Professor für Medienwissenschaften an der Hiroshima City University, seinen Studenten die Geschichte des geheimen Manhattan Project, mit dem die USA einst die Atombombe bauten. „Zuerst sollte Deutschland getroffen werden“, sagt Inoue vor aufmerksamen Zuhörern. „Aber im Mai 1943 wurde Japan zum Ziel erklärt.“

„China hat doch nie jemanden angegriffen! So etwas hat in der jüngeren Vergangenheit nur Japan gemacht“:

Die IT-Angestellte Mayumi Yamashita Felix Lill

Eine Studentin macht sich besonders viele Notizen. Immer wieder schaut sie von ihrem Schreibblock an den Projektor, der eine Zeitreihe mit den Meilensteinen auf dem Weg zur Atombombe zeigt. „Ich wünsche mir, dass es beim G7-Gipfel vor allem um Frieden geht“, sagt die 19-jährige Nonoka. „Nur dann ergibt es doch Sinn, dieses Treffen in Hiroshima zu veranstalten.“ Nonoka fürchtet um den Ruf ihrer Heimatstadt: „Wir verlieren doch unsere Glaubwürdigkeit als Ort des Friedens, wenn die G7-Staaten hier gegen China und Russland mit Aufrüstung drohen.“

Allerdings hat die Invasion Russlands in der Ukraine auch das japanische Selbstverständnis erschüttert. Nicht überall ist man noch kategorisch gegen Aufrüstung. Befürchtet wird nicht zuletzt, dass China es bald Russland nachmachen und Taiwan angreifen könnte. In diesem Szenario sähe sich Japan auf der Seite Taiwans. So befürworteten im Frühjahr 2022 erstmals gut 60 Prozent der Menschen in Japan eine Stärkung der nationalen Verteidigungskapazität. Im März ergab eine Umfrage, dass 86 Prozent das Risiko sehen, dass Japan in einen Krieg verwickelt wird.

Und während die Frage nach Aufrüstung in der Vergangenheit die wohl wichtigste politische Trennlinie zwischen den regierenden Konservativen und der linksliberalen Opposition war, sorgte der Ukrainekrieg zumindest unter den stärksten Parteien für eine Art neuen Konsens. „Mittlerweile stellt fast niemand im Parlament mehr in Frage, dass sich Japan prinzipiell besser gegen militärische Aggressionen wappnen muss“, sagt Ken Jimbo, Politikprofessor an der renommierten Keio Universität in Tokio, am Telefon. „Der Streit dreht sich jetzt eher darum, welche Formen dies annehmen soll.“

Es ist ein Thema, das in Japan so bedeutend ist, dass auch Nichtexperten beachtlich gut informiert sind. An einem anderen Abend in Tokio, in einer Blueskellerbar im westlichen Stadtteil Setagaya, legt Motockney Nuquee seine E-Gitarre ab und lässt sich vom Kellner ein Bier bringen. Eben hat der Musiker ein Lied der pazifistischen japanischen Band The Blue Hearts gespielt. Jetzt sagt er in ruhigem Ton: „Dass wir uns im Fall der Fälle angemessen verteidigen können, ist natürlich wichtig. In unserer Nachbarschaft gibt es ja leider einige Staaten, zu denen die Beziehungen nicht gut sind.“

Aber, fügt Motockney Nuquee hinzu: „Langfristig bin ich trotzdem skeptisch, was diese neue Nationale Sicherheitsstrategie angeht. Unsere Selbstverteidigungskräfte sind kräftig genug.“ Zudem würde Japan mit mehreren amerikanischen Militärbasen im Land ohnehin kaum von einem anderen Land angegriffen werden. Deshalb vermutet der Musiker, dass die im Dezember beschlossene Nationale Sicherheitsstrategie nur ein Schritt von mehreren ist. Der G7-Gipfel könnte ein weiterer sein.

Am Montag, dem 6. August 1945, um 8.15 Uhr wurde die Atombombe Little Boy von einem amerikanischen B-29-Bomber, der Enola Gay, auf Hiroshima abgeworfen, wobei schätzungsweise 80.000 Menschen getötet wurden. CPA Media/imago

Motockney Nuquee nimmt einen Schluck Bier und holt tief Luft. „Wenn die Selbstverteidigungskräfte in den nächsten Jahren doppelt so stark werden wie bisher, wäre es dann nicht Unsinn, sie nicht auch mehr einzusetzen?“ So erwartet er, dass die Regierung früher oder später erneut versuchen wird, den Pazifismusartikel aus der Verfassung zu streichen oder zumindest abzuschwächen. Dann könnte Japan seine Selbstverteidigungskräfte formal in eine Armee umfunktionieren.

Über die vergangenen Jahre war eine Mehrheit in Japan gegen eine solche Verfassungsrevision. Je länger die geopolitische Lage jedoch angespannt bleibt und je harscher sie noch werden könnte, umso eher könnte die Stimmung in der Gesellschaft umschwenken. Als Motockney Nuquee sein Bier runtergekippt hat, stellt er sich wieder ans Mikrofon und wendet sich an die 30 Zuschauer in der Kellerbar: „Das Wichtigste ist, dass wir niemals wieder einen militärischen Erstschlag führen. Sonst wären wir nicht mehr Japan!“ Das Publikum klatscht.