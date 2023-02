„Hitlerjunge Salomon“ Sally Perel mit 97 Jahren gestorben Sally Perel war einer der Zeitzeugen des Holocausts, von denen es immer weniger gibt. Als junger Junge nahm der gebürtige Niedersachse die Identität eines Vo... Christina Storz , dpa

ARCHIV - Überlebte den Holocaust: Sally Perel. Nun starb er im Alter von 97 in seinem Haus in Israel. Marijan Murat/dpa/Archiv

Tel Aviv/Braunschweig -Der Holocaust-Überlebende Sally Perel - bekannt als „Hitlerjunge Salomon“ - ist tot. Der Israeli starb im Alter von 97 Jahren in seinem Haus in Israel, wie die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem am Donnerstagabend in Jerusalem mitteilte. International bekannt wurde der gebürtige Deutsche durch seine Autobiografie „Ich war Hitlerjunge Salomon“. Das Buch war 1990 auch Grundlage für einen mehrfach prämierten Film der Regisseurin Agnieszka Holland.