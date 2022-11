Hitziger Wahlkampf geht zu Ende - Trump sorgt für Showdown Mit den „Midterms“ am Dienstag endet eine hitzige Phase des Wahlkampfs in den USA. Präsident Biden findet noch einmal mahnende Worte, während Ex-Präsident Tr... dpa

Ex-US-Präsident Donald Trump spricht bei einer Wahlkampfveranstaltung von Senator Marco Rubio in Miami. Rebecca Blackwell/AP/dpa

Washington -Zwei Tage vor den Zwischenwahlen in den USA hat Präsident Joe Biden noch einmal die Wichtigkeit der anstehenden Abstimmungen betont. „Die Demokratie steht buchstäblich auf dem Stimmzettel“, sagte Biden bei einer Wahlkampfveranstaltung im Bundesstaat New York. Zum Abschluss einer mehrtägigen Wahlkampftour durch mehrere Bundesstaaten warb er in New York für die demokratische Gouverneurin Kathy Hochul, die sich in einem überraschend engen Rennen gegen den Republikaner Lee Zeldin durchsetzen will.