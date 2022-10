Hochschulen reagieren auf Energiekrise: Neue Geräte Die Hochschulen in Brandenburg werden im Wintersemester die Heizungen runterdrehen und elektronische Geräte austauschen, um Energie zu sparen. Das Wissenscha... dpa

Potsdam -Die Hochschulen in Brandenburg werden im Wintersemester die Heizungen runterdrehen und elektronische Geräte austauschen, um Energie zu sparen. Das Wissenschaftsministerium und acht Hochschulen kündigten am Mittwoch gemeinsam entsprechende Schritte an. Demnach wollen Einrichtungen im Notfall auch auf die Nutzung von Gebäuden verzichten, die viel Energie verbrauchen. Der Lehrbetrieb in Präsenz habe aber oberste Priorität. „Wir werden unsere Hörsäle und Seminarräume auch dann für den Lehrbetrieb offenhalten, wenn die Energiepreise weiter steigen“, versprachen die Hochschulen in einer gemeinsamen Erklärung.