Hochschulen sollen trotz Energiekrise geöffnet bleiben

ARCHIV - Studierende gehen Richtung Hörsaal. Britta Pedersen/dpa/Symbolbild

Berlin -Die Hochschulen in Berlin sollen in diesem Wintersemester trotz Energiekrise für Studium und Lehre geöffnet bleiben. Das teilten die Berliner Hochschulen gemeinsam mit der Senatsverwaltung für Wissenschaft am Freitag mit. „Darüber hinaus werden die Hochschulen und das Studierendenwerk auch die Öffnungen von Bibliotheken und Mensen gewährleisten, um Studierenden warme Lern- und Aufenthaltsorte auf dem Campus anzubieten“, heißt es in dem Eckpunktepapier der Landeskonferenz der Rektoren und Präsidenten der Berliner Hochschulen (LKRP).