Berlin - Friedrichshain-Kreuzberg ist bunt, hat politisch aber eine klare Farbe: Grüner wird’s nicht. Seit Hans-Christian Ströbele 2002 gewinnen die Grünen hier stets ihr einziges Direktmandat für den Bundestag. Bei den Wahlen für das Abgeordnetenhaus in Berlin siegte die Partei 2011 und 2016 im Kiez vor SPD respektive Linken und stellt seit 2006 den Bezirksbürgermeister beziehungsweise die Bezirksbürgermeisterin. Der Spiegel nannte den Bundestagskandidaten Kevin Kratzsch den „wohl hoffnungslosesten CDU-Bewerber in der Republik“, weil er im statistisch jüngsten, kleinsten und engsten Bezirk Berlins antritt, in dem die zweitmeisten Migranten leben.

Im grünen Bezirk gibt es graue und bunte Wohnblöcke, etwa zwischen Kottbusser Tor und Prinzenstraße. Vor einem von ihnen steht Hoda Alwan. Die 20-Jährige, irakischer Vater, marokkanische Mutter, ist hier im Kiez geboren und aufgewachsen. Sie sagt: „Ich kandidiere für die CDU, auf Listenplatz neun.“

Ihre Chancen, damit in die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) einzuziehen, sind gering. Im Bezirk ist die Volkspartei CDU eine Splittergruppe, sie hält nur vier der 55 Sitze im inoffiziellen Kiez-Parlament. Die Satire-Partei DIE PARTEI und die Piratenpartei halten zusammen ebenso viele Sitze. Die CDU müsste am 26. September ihr Ergebnis mehr als verdoppeln, damit Alwan in die BVV käme.

Die Wirtschaftsrecht-Studentin, seit zwei Jahren in der Partei, versucht es dennoch. Zu ihrem ersten Interview empfängt Alwan anfangs etwas nervös in einer Begegnungsstätte, wo sie sich ehrenamtlich für ältere Leute engagiert. „Die meisten, die hier arbeiten, sind eher links. Ich bin die einzige Migrantin und bei der CDU. Das sorgt für Verwirrung“, sagt sie und führt durch die Räume. „Es passt für manche nicht zusammen.“

„Die Werte von Migranten: Sicherheit und strenge Drogenpolitik“

Warum eigentlich nicht, in Friedrichshain-Kreuzberg, dem Bezirk der alternativen Lebenskonzepte? Hoda Alwan ist auf ihre Art typisch und untypisch für den Kiez, in dem die Mehrheit Standpunkte von Grünen, SPD oder Linken vertritt. Das tun auch viele ihrer Freunde, wie Alwan bei Kaffee und Keksen erzählt.

„Meine Freunde sagen immer: In der CDU sehe ich aus wie ein Papagei unter Tauben“, sagt Alwan, die auf Fotos mit zerrissenen Jeans und Turnschuhen meist neben älteren Männern in Anzügen steht. Das Klischee von CDU, dabei hat auch ihr Kreisvorsitzender Timur Husein einen Migrationshintergrund. Das sei kein Widerspruch, findet Alwan: „Wenn man sich die Werte von Migranten anschaut, dann sind das: Sicherheit und strenge Drogenpolitik. All das passt zur CDU“, sagt sie. Und zu ihr selbst.

Wer sich mit der ambitionierten Nachwuchspolitikerin unterhält, hört alternative Sichten zum alternativen Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg, der sonst so grün ist. Es ist eine Art Gegenentwurf.

Friedrichshain-Kreuzberg: Ein Seismograf für Politik und Gesellschaft

Wer zuvor acht Parteien per E-Mail befragt, hört als wichtigste Themen im Bezirk: Verkehr, Wohnen, Sicherheit, Umwelt, Soziales. Nur die PARTEI antwortet mit Stichpunkten wie „die klimafeindliche Kinderpolitik, die kinderfeindliche Klimapolitik, die möglicherweise diskriminierende Türpolitik des Berghain“. Die Grünen teilen mit: „Unser Bezirk ist bunt, vielfältig und lebendig, genauso sind es die politischen Themen. Von weltpolitischen Fragen bis zur Kommunalpolitik, hier wird leidenschaftlich diskutiert.“ Oftmals sei Friedrichshain-Kreuzberg Seismograf für gesellschaftliche und politische Entwicklungen.

Hoda Alwan kann mit den Standpunkten der Grünen wenig anfangen. „Der Bezirk wird von ihnen oft als Labor benutzt“, sagt sie. Als Beispiel will sie die vielen Autos zeigen, die hier im Kiez parken. „Gerade in dieser Gegend wohnen so viele Migranten, die hart gearbeitet haben für dieses Auto und darauf angewiesen sind. Dann kommen die Grünen und meinen, Autos aus dem Bezirk zu verbannen.“

Nun, Verbote gibt es keine, aber schon der Ausbau von Radwegen und der Abbau von Parkplätzen im Kiez ist Alwan ein Dorn im Auge. Auch die Umbenennung von Straßen wie der Manteuffelstraße. „Die Grünen gehen viel zu ideologisch daran, verbannen die Geschichte aus dem Bezirk“, sagt sie empört.

Den Görlitzer Park umzäunen? Alwan fordert mehr Polizei

Es sind Standpunkte, wie man sie von Kurt Wansner erwarten würde. Der 73-Jährige sitzt seit 1995 für die CDU im Abgeordnetenhaus und stellt Forderungen auf wie die, den Görlitzer Park zu umzäunen. „Da gibt es Drogendealer, die die Bezirksbürgermeisterin Monika Hermann als Mitnutzer des Parks bezeichnet“, behauptet Alwan, die Wansner zustimmt. Sie fühle sich im Görlitzer Park unwohl als Frau und sicherer mit mehr Polizei. Sie nennt es auch „unmöglich“, dass Hausbesetzer in der Rigaer Straße Beamte mit Steinen beschmissen.

Statt Enteignungen will Alwan den Dialog mit Vermietern. Gendersprache, Mietendeckel oder eine schwarz-grüne Koalition sieht sie kritisch. Wer bei Kaffee und Keksen kurz die Augen schließt, meint Annegret Kramp-Karrenbauer reden zu hören. Alwan sagt Sätze wie „Manche CDU-Kreisverbände sind mir zu links“ oder „Wir müssen als Team hinter Armin stehen“, sie meint den Kandidaten Laschet. Dennoch wird sie gelegentlich für ihr Äußeres angefeindet, im Netz oder im Straßenwahlkampf.

Aber Alwan hat ihr eigenes Profil. Sie werde oft als Idealbild für Integration gezeigt, sagt sie, dabei sei sie doch Deutsche. Sie will sich in der Frauenunion engagieren und eines Tages Abgeordnete werden, im Bund oder Berlin. „Selbst wenn ich es nicht in die BVV schaffe, bin ich stolz, auf Listenplatz neun gewählt worden zu sein.“

Ob es die 20-Jährige schafft, mit ihren Standpunkten im Bezirk zu verfangen? Ihre Familie und drei Freunde habe sie schon überzeugt, sagt sie. „Viele bleiben bei SPD, Grüne oder Linke, aber ich konnte ihnen wenigstens Vorurteile nehmen.“ Das ist doch etwas im sonst so bunten Friedrichshain-Kreuzberg.