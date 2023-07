Höchster Wert seit der Wiedervereinigung: Noch nie zogen so viele Menschen nach Berlin

Im Jahr 2022 konnte Berlin insgesamt einen Wanderungsgewinn von 84.584 Personen verzeichnen. Das war, wie auch die Zahl der Zuzüge (235.365), der höchste Wert seit 1991 für die Bundeshauptstadt. Somit standen den Zuzügen rund 150.000 Wegzüge entgegen. Das geht aus Zahlen des Landesamtes für Statistik Berlin-Brandenburg hervor.



Gegenüber dem Ausland ergab sich demnach ein Wanderungsgewinn von 95.953 Personen. Heißt konkret: 3437 Berliner Deutsche wanderten aus, 99.390 Ausländer zogen nach Berlin. Knapp die Hälfte davon entfiel den Angaben zufolge auf die Ukraine. Seit Ausbruch des russischen Angriffskrieges sind Hunderttausende Ukrainer über Berlin geflohen. Nicht alle sind geblieben, viele von ihnen wurden auf andere Bundesländer verteilt.

Zugleich verlor Berlin erneut Bevölkerung an das Nachbarland Brandenburg. Allerdings hätten sich diese Wanderungsverluste das zweite Jahr in Folge geringfügig verringert, wie es heißt. Es zogen aber immer noch rund doppelt so viele Berliner nach Brandenburg wie umgekehrt. An das Berliner Umland verlor Berlin im Ergebnis 11.012 und an den weiteren Metropolenraum 5362 Personen.



Nach Angaben des Statistikamtes verzeichneten alle Berliner Bezirke Wanderungsgewinne: Die Bezirke Mitte (9907), Treptow‑Köpenick (9699) und Charlottenburg‑Wilmersdorf (9656) hatten die höchsten Zuzugsüberschüsse.