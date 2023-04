Hoffmann weist Vorwürfe zurück: Linke fordert Entlassung Der Streit mit zwei ehemaligen Arbeitsrichtern wird für Brandenburgs Justizministerin zunehmend zur Belastung. Die Linke wirft Hoffmann vor, Ostbiografien zu... dpa

ARCHIV - Susanne Hoffmann verfolgt während einer Landtagssitzung die Fragestunde. Soeren Stache/dpa/Archivbild

Potsdam -Brandenburgs Justizministerin Susanne Hoffmann (CDU) hat die Kritik der Linken-Fraktion im Landtag zurückgewiesen, sie würde ostdeutsche Biografien degradieren. Der Vorwurf sei konstruiert und aus dem Zusammenhang gerissen, sagte ein Sprecher des Ministeriums am Dienstag. Die Linken hatten Hoffmann vorgeworfen, die Amtsenthebung eines Arbeitsrichters unter anderem damit begründet zu haben, „dass der Richter ja in der DDR studiert habe“, so der Vorsitzende der Fraktion, Sebastian Walter, am Dienstag.