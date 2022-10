Hoffnungszeichen: Scholz plant Ukraine-Wiederaufbaukonferenz Russland greift massiv die Infrastruktur der Ukraine an - und will so den Durchhaltewillen der Bevölkerung schwächen. In Berlin befassen sich Experten bereit... dpa

Der Bundeskanzler befasst sich mit dem Wiederaufbau der Ukraine. Kay Nietfeld/dpa

Berlin -Kanzler Olaf Scholz (SPD) sieht im Wiederaufbau der Ukraine nach dem Ende des Angriffskriegs Russlands eine jahrzehntelange Aufgabe der Weltgemeinschaft. „Wir werden sehr viel investieren müssen, damit das gut funktioniert“, sagte Scholz in seinem am Samstag veröffentlichten Video-Podcast vor Wiederaufbaukonferenzen für die Ukraine an diesem Montag und Dienstag in Berlin.