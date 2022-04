Bei den Grünen gibt es Differenzen über den Kurs in der Energiepolitik gegenüber Putin. Anders als Wirtschaftsminister Robert Habeck fordert der Vorsitzende des Europaausschusses im Bundestag, Anton Hofreiter, ein sofortiges Energie-Embargo gegen Russland. „Wir müssen Schluss machen mit der Finanzierung des russischen Regimes durch unsere Energiekäufe“, sagte er der Berliner Zeitung am Freitag.

Hofreiter verwies dabei auch auf den extremen Druck aus dem Ausland. „Ein erheblicher Teil unserer europäischen Partner übt sehr viel Druck auf uns aus, die Käufe einzustellen“, sagte er. In der Sache sei dies zwar hart, aber durchaus machbar. Er schloss nicht aus, dass zum Herbst hin für Teile der deutschen Industrie eine zeitweilige Einschränkung ihrer Produktion nötig sein werde. Dies könne der Staat aber abfedern.

Derzeit beziehe die Bundesrepublik jährlich etwa 400 Terrawatt Erdgas aus Russland, davon verbrauche die deutsche Industrie etwa 27 Prozent. 100 Terrawatt könne man einsparen, rechnet Hofreiter vor. Die Speicher können bis Herbst noch gefüllt werden. 150 weitere ließen sich über die LNG-Terminals in Europa beziehen, die noch nicht voll ausgelastet seien. So blieben noch 150 Terrawatt, die nicht so schnell zu ersetzen seien. Daher müsse man damit rechnen, dass vermutlich zum Herbst Teile der Industrieproduktion eingeschränkt werden müssten. „Das ist hart“, so Hofreiter, „aber es war auch während der Corona-Pandemie hart für die betroffenen Firmen. Deshalb brauchen wir Rettungspakete und Unterstützung für die Arbeitnehmer:innen.“

Analog zur Pandemie müsse der Staat auch die Embargo-Folgen für die Wirtschaft abfedern. Dazu könne ebenfalls wieder Kurzarbeitergeld gezahlt werden, das unter Umständen auch auf 100 Prozent angehoben werden könne.

Damit stellt sich Hofreiter explizit gegen den grünen Wirtschaftsminister Robert Habeck. Dieser hatte zuletzt in der Sendung von Markus Lanz am Donnerstagabend den Weiterbezug von Öl und Gas aus Russland als alternativlos und als „harte, aber kluge Entscheidung“ dargestellt. Dies sei auch keineswegs ein Dilemma für Deutschland, wie das oft beschrieben werde, so Habeck im ZDF.

„Dilemma würde bedeuten, beide Entscheidungen, die man hat, sind gleich schlecht“, sagte er. Das sei aber nicht so. Man unterstütze die Ukraine so gut es geht, doch die Versorgungssicherheit für Deutschland habe für ihn die „kristallklare Priorität“.

In der Politik gebe es keine blütenweißen Entscheidungen: „Politik bedeutet, sich die Hände schmutzig zu machen und nicht zu jammern, dass man die schmutzig gemacht hat, weil man mal hart zugelangt hat“, so Habeck. Es bleibe dabei, dass man sich so schnell wie möglich von der russischen Energieabhängigkeit befreien wolle. Zum jetzigen Zeitpunkt sei das aber noch nicht möglich.

„Politik besteht immer aus Dilemmata“, sagt dagegen Hofreiter. Ein Embargo sieht er auch nicht als einen Ausdruck wertegeleiteter grüner Außenpolitik, sondern als das konsequente Ergebnis eines Abwägungsprozesses. „Ein sofortiges Embargo ist geostrategisch die richtige Entscheidung.“