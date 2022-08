Hohe Sicherheitsstufe für Israels Staatspräsident Israels Staatspräsident Isaac Herzog wird bei seinem Staatsbesuch in Deutschland Anfang September auch von Berlins Regierender Bürgermeisterin Franziska Giff... dpa

ARCHIV - Isaac Herzog, Präsident von Israel, gestikuliert und spricht. Ludovic Marin/AFP POOL/AP/dpa

Berlin -Israels Staatspräsident Isaac Herzog wird bei seinem Staatsbesuch in Deutschland Anfang September auch von Berlins Regierender Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) empfangen. Bei dem Fototermin am Brandenburger Tor und dem Eintrag ins Goldene Buch im Roten Rathaus am 5. September gelten dabei strenge Sicherheitsbestimmungen. Wie üblich bei diesen Besuchen von Politikern mit den höchsten Sicherheitsstufen gibt es weiträumige Absperrungen mit Kontrollen und viel Polizei rund um die Orte der öffentlichen Auftritte. Begleitet wird Herzog bei seinem Besuch von seiner Frau, wie die Senatskanzlei am Freitag mitteilte.