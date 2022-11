Höhere Renten: 3,5 Prozent im Westen, 4,2 Prozent im Osten Eine gute Nachricht für Rentner inmitten schwieriger Zeiten: Sie können sich kommendes Jahr auf ein Plus freuen. Auch beim Beitragssatz zur gesetzlichen Rent... dpa

Ein älteres Pärchen schaut im niedersächsischen Harlesiel aufs Meer. Hauke-Christian Dittrich/dpa

Berlin -Die rund 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland können mit mehr Geld im kommenden Jahr rechnen. Nach einer offiziellen Schätzung sollen die gesetzlichen Renten im Juli in Westdeutschland um rund 3,5 Prozent und in Ostdeutschland um gut 4,2 Prozent steigen. Das geht aus dem Entwurf des Rentenversicherungsberichts 2022 hervor, über den zuerst die „Bild am Sonntag“ berichtete.