Es ist eine kleine Szene am Rande, die an diesem Tag des Gedenkens eine beunruhigende Frage aufwirft. Direkt neben dem Eingang ins Plenum des Bundestages hat Inge Auerbacher ihren Rollstuhl stehen lassen. Den kurzen Weg in den Saal geht die 87-Jährige am Arm des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier. Auf der anderen Seite stützt sie Mickey Levy, der Präsident der israelischen Knesset. Auch er wird heute zum Holocaust-Gedenktag vor den Abgeordneten sprechen. Doch es ist Inge Auerbacher, die heute hier das Tempo und die Atmosphäre der Gedenkstunde vorgibt. Die schwäbische Jüdin ist extra aus New York angereist, um als Zeitzeugin von ihrem Schicksal zu erzählen.

Während sich die kleine Prozession zu dem Stuhl bewegt, der für Frau Auerbacher vor der ersten Reihe bereitsteht, fragt man sich unwillkürlich, wie lang es noch so sein wird. Wie oft werden es noch Zeitzeuginnen und Zeitzeugen sein, die vor dem Bundestag am jährlichen Gedenktag sprechen werden?

Der Bundespräsident nimmt neben Inge Auerbacher Platz, auf der anderen Seite sitzt Bundeskanzler Olaf Scholz. Neben Mickey Levy wurden auch die anderen Verfassungsorgane ganz vorne im Saal platziert: Der Bundesratsvorsitzende Bodo Ramelow, der Präsident des Bundesverfassungsgerichtes, Stephan Harbarth, und die Bundestagspräsidentin Bärbel Bas. Sie spricht als Erste und natürlich erklärt sie wie ihre Vorgänger, dass es in der Bundesrepublik keinen Platz für Antisemitismus gebe.

Sie sagt aber auch: „Der Antisemitismus ist mitten unter uns.“ Erinnern und Gedenken, so Bas, machten nicht immun dagegen: „Erinnerungskultur erschöpft sich nicht in staatlichen Ritualen.“ Dazu bedürfe es vielmehr einer aktiven Zivilgesellschaft. Sie erwähnt dabei den Verein, der das Wohnhaus der Großeltern von Inge Auerbacher erhalten und zum Teil eines Erinnerungsweges in der Gemeinde Jebenhausen gemacht hat.

Inge Auerbacher selbst lebt seit einem Dreivierteljahrhundert in New York. Doch als sie ihre Rede beginnt, hört man sofort, dass sie aus dem Schwäbischen stammt. „Ich bin ein jüdisches Mädchen aus dem badischen Dorf Kippenheim“, beginnt sie zu erzählen. „Ich war das letzte jüdische Kind, das dort geboren wurde. Papa war im Ersten Weltkrieg Soldat, er wurde verwundet und bekam später das Eiserne Kreuz. Meine selige Großmutter wurde von den Nazis ermordet und liegt in einem Massengrab bei Riga.“ Es ist absolut still im Plenum, als Inge Auerbacher weitererzählt.

Holocaust-Überlebende Inge Auerbacher: Ihr Leidensweg begann mit sechs Jahren

Die Pogromnacht 1938. In Kippenheim wird die Synagoge nicht angezündet, weil das Feuer auch Häuser von Christen bedroht hätte. Großvater und Vater werden ins KZ Dachau verschleppt. Baracke 16, das weiß die 87-Jährige noch genau. Die beiden kommen nach einigen Wochen zurück, doch der Leidensweg beginnt erst. Für die sechsjährige Inge fängt er mit dem Schuleintritt an. Jüdische Kinder dürfen staatliche Schulen nicht mehr besuchen.

Das Mädchen muss erst drei Kilometer nach Göppingen laufen und von dort eine Stunde mit dem Zug nach Stuttgart fahren. Dort gibt es eine jüdische Schule. Zunächst bringt der Vater sie hin, doch bald müssen die Eltern Zwangsarbeit leisten. „Ich brauchte einen Sonderausweis für diese Reise, denn Juden durften sich nicht mehr frei bewegen.“ Als sie den gelben Stern tragen muss, wird die Reise oft zum Spießrutenlauf. Nur ein Jahr darf sie zur Schule gehen, dann beginnen die Deportationen. Inge und ihre Eltern werden ins KZ Theresienstadt verschleppt. Inge Auerbacher erzählt vom Geschrei der Wachmänner bei der Ankunft des vollgestopften Zuges. Die Eltern hätten sie in die Mitte genommen, damit sie keine Schläge abbekam, als die Gefangenen in die Baracken getrieben werden.

Inge und ihre Eltern überleben das Konzentrationslager. Doch die 14-Jährige leidet an den Folgen der Entbehrungen. Zwei Jahre muss sie im Krankenhaus behandelt werden – wieder eingesperrt nach den Jahren im KZ. Mit 17 Jahren geht sie zur Highschool, überspringt dort ein Jahr und studiert später Chemie. Doch vieles bleibt ihr versagt: „Ich durfte nie ein Brautkleid tragen, ich werde nie Mutter oder Oma werden“, erzählt sie. „Aber ich bin glücklich und die Kinder der Welt sind meine.“ Doch sie verklärt die politische Situation nicht: „Leider ist dieser Krebs wieder erwacht, und Judenhass ist in vielen Ländern der Welt, auch in Deutschland, wieder alltäglich“, sagt sie. „Diese Krankheit muss so schnell wie möglich geheilt werden.“ Ihre Rede schließt sie mit einem Herzenswunsch, wie sie sagt: „Mein innigster Wunsch ist die Versöhnung aller Menschen“, sagt Inge Auerbacher und fordert alle, die ihr zuhören, auf: „Entzünde eine Kerze für das Leben.“

Holocaust Gedenken im Bundestag: Tränen bei Knesset-Präsident Mickey Levy

Mickey Levy muss sich erst die Tränen aus den Augen wischen, bevor er die alte Dame gemeinsam mit Steinmeier wieder zu ihrem Platz führt. Auch der Knesset-Präsident beschwört in seiner Rede den Kampf gegen den Antisemitismus: „Die Mahnung lautet: Nie wieder. Nie wieder“, sagt er. Die Erinnerung verbinde Israelis und Deutsche. Beide Nationen hätten es geschafft, das historische Trauma zu überwinden. Und beide seien sich einig über die Bedeutung der Demokratie und den Einsatz für ihren Schutz.

Zum Schluss verliest er einen Auszug aus dem Kaddisch-Gebet zur Ehrung der Toten. Er bittet die Abgeordneten, sich dazu zu erheben. Doch sie sind alle längst aufgestanden. Levy trägt die Zeilen mit tränenerstickter Stimme vor, kann zwischenzeitlich kaum weitersprechen. Die Abgeordneten spenden minutenlang Beifall. Eine gute Stunde hat die Feierstunde gedauert, im Anschluss daran wird die Bundestagssitzung eröffnet. Es ist ein bisschen schwierig, in die normale Tagesordnung zurückzufinden.