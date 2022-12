Homolka-Anwalt wirft Zentralrat Vorverurteilung vor Veröffentlichte Untersuchungsergebnisse zu Vorwürfen gegen die Rabbinerschule Abraham Geiger Kolleg in Potsdam hat der Anwalt des Rabbiners Walter Homolka al... dpa

Berlin -Veröffentlichte Untersuchungsergebnisse zu Vorwürfen gegen die Rabbinerschule Abraham Geiger Kolleg in Potsdam hat der Anwalt des Rabbiners Walter Homolka als Vorverurteilung kritisiert. Die Berliner Kanzlei Behm Becker Geßner teilte in einer Mitteilung am späten Mittwochnachmittag mit, die Stellungnahme Homolkas für die Untersuchung sei nur kursorisch berücksichtigt worden. Das gesamte Vorgehen sei politisch motiviert.