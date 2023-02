Homosexuellenfeindlicher Angriff: Fahndung nach Verdächtigem Mit einem Fahndungsfoto sucht die Berliner Polizei einen verdächtigen Mann, der einen anderen Mann in einer U-Bahn homosexuellenfeindlich angegriffen haben s... dpa

Berlin -Mit einem Fahndungsfoto sucht die Berliner Polizei einen verdächtigen Mann, der einen anderen Mann in einer U-Bahn homosexuellenfeindlich angegriffen haben soll. Der Täter soll am 5. Januar in der U9 am Bahnhof Berliner Straße versucht haben, das 51-jährige Opfer ins Gesicht zu treten. Zudem soll er ihn angespuckt haben, wie die Polizei am Montag mitteilte. Das Bild aus einer Überwachungskamera in der U-Bahn zeigt einen dunkelhaarigen Mann mit schwarzem Bart und schwarzer Jacke.