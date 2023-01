Hongkonger Juristin Amy Lai erhält Voltaire-Preis Die in Hongkong geborene Juristin und Autorin Amy Lai erhält in diesem Jahr den „Voltaire-Preis für Toleranz, Völkerverständigung und Respekt vor Differenz“ ... dpa

Potsdam -Die in Hongkong geborene Juristin und Autorin Amy Lai erhält in diesem Jahr den „Voltaire-Preis für Toleranz, Völkerverständigung und Respekt vor Differenz“ der Universität Potsdam. Die mit 5000 Euro dotierte Auszeichnung solle Lay am Abend während des Neujahrsempfangs der Universität verliehen werden, teilte die Hochschule am Mittwoch mit.