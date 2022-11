Horst Mahler steht erneut wegen Volksverhetzung vor Gericht Der ehemalige NPD-Anwalt und Holocaust-Leugner Horst Mahler muss sich von Dienstag (9.00 Uhr) an erneut wegen Volksverhetzung und Leugnung des nationalsozial... dpa

Potsdam -Der ehemalige NPD-Anwalt und Holocaust-Leugner Horst Mahler muss sich von Dienstag (9.00 Uhr) an erneut wegen Volksverhetzung und Leugnung des nationalsozialistischen Völkermords an den Juden verantworten. Am Landgericht Potsdam geht es laut Anklage um elf Taten zwischen 2013 und 2017, die der 86-Jährige teilweise aus der damals verbüßten Strafhaft heraus begangenen haben soll. Die volksverhetzenden Schriften soll Mahler über Email-Verteiler und Internetseiten verbreitet haben. In dem Verfahren wurden sechs Anklagen der Staatsanwaltschaft Cottbus zusammengefasst. Für den Prozess wurden erhöhte Sicherheitsmaßnahmen angeordnet.