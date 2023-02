Humanitäre Lage in Afghanistan könnte weiter eskalieren Mit der Machtübernahme der Taliban beginnt die Einschränkung der zuvor erlangten Frauenrechte im Land. Die Not ist groß - und höhere Bildung nur noch der män... dpa

Kabul -Die massive Beschneidung der Frauenrechte in Afghanistan durch die Taliban könnte - zusammen mit westlichen Sanktionen gegen die Regierung der Islamisten - die humanitäre Krise in dem Krisenstaat noch weiter verstärken. Davor warnt die Organisation International Crisis Group in einem heute veröffentlichten Bericht. Auch die Einstellung von Hilfsprojekten verschärfe in erster Linie die Not der Bevölkerung, insbesondere von Frauen und Mädchen.