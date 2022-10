Hunderte fordern mehr Hilfen wegen steigender Preise Mehrere hundert Menschen haben bei einer Demonstration in Potsdam mehr staatliche Hilfe in der Energiekrise gefordert. „Hier geht es um die Sicherung von Exi... dpa

Potsdam -Mehrere hundert Menschen haben bei einer Demonstration in Potsdam mehr staatliche Hilfe in der Energiekrise gefordert. „Hier geht es um die Sicherung von Existenzen“, sagte Brandenburgs Linksfraktionschef Sebastian Walter am Samstag auf dem Alten Markt am Landtag. Deshalb seien jetzt Hilfen nötig, nicht erst später. Auf Plakaten der von einem Bündnis aus Gewerkschaften und Sozialverbänden organisierten Demo stand zum Beispiel: „Schluss mit teuer! Deckel drauf!“ oder „Umschichtung der deutschen Rüstungsmilliarden für soziale und ökologische Aufgaben“.