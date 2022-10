Hunderte Menschen demonstrieren in Berlin für Solidarität Angesichts der Energiekrise haben am Samstag Hunderte Menschen in Berlin für soziale Sicherheit und Solidarität demonstriert. Dazu aufgerufen hatte ein linke... dpa

Berlin -Angesichts der Energiekrise haben am Samstag Hunderte Menschen in Berlin für soziale Sicherheit und Solidarität demonstriert. Dazu aufgerufen hatte ein linkes Bündnis aus Gewerkschaften, Umweltgruppen und Sozialverbänden. Unter dem Titel „Solidarischer Herbst: Soziale Sicherheit schaffen - Energiewende beschleunigen“ fordern die Initiatoren gezielte Hilfen für Menschen mit wenig Geld, eine Umverteilung über höhere Steuern für Reiche und zugleich eine konsequentere Energiewende. Kundgebungen gab es auch in anderen Städten, unter anderem in Frankfurt/Main und Dresden.