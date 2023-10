Gaza-Klinik: Trotz unklarer Lage – Medien zogen nach Explosion voreilige Schlüsse

Dienstag, 20 Uhr: Millionen Zuschauer schalten ihre Fernseher für die „Tagesschau“ ein, um sich über die aktuelle Nachrichtenlage zu informieren. Moderatorin Judith Rakers spricht von mindestens 300 Menschen, die nach palästinensischen Angaben getötet worden seien, als in Gaza-Stadt „ein Krankenhaus getroffen wurde“. Dann blendet die ARD Videoaufnahmen ein, die die Verwüstung zeigen sollen – und Rakers übergibt das Wort an den Tel-Aviv-Korrespondenten der „Tagesschau“, Christian Limpert. Sie fragt scheinbar unverfänglich: „Heute gab es mehrere Angriffe auf zivile Ziele im Gazastreifen, unter anderem wurde ein Krankenhaus getroffen. Was ist der aktuelle Stand?“

Deutlicher als die Frage von Judith Rakers könnte ein Fingerzeig in Richtung Israel kaum aussehen. Wer sonst außer Israel sollte für einen Angriff auf zivile Ziele im Gazastreifen verantwortlich sein? Nur: Zu dem Zeitpunkt ist es noch unklar, wer für die Toten verantwortlich ist; die Meldung über die Todesopfer ist noch frisch. Limpert bemüht sich sichtlich, sachlich zu bleiben. „Es ist unklar, von wem die Rakete abgeschossen wurde“, so der Korrespondent. „Hamas und Israel beschuldigen sich bereits gegenseitig. Aber es wäre in jedem Fall ein Kriegsverbrechen.“

Al Jazeera und die New York Times berichteten falsch oder ungenau

Die tendenziöse Formulierung der „Tagesschau“-Moderatorin steht symptomatisch für ein Problem, dem viele Medien in einer dynamischen Nachrichtenlage wie derzeit im Nahen Osten ausgesetzt sind. Von allen beteiligten Kriegsparteien, Nachrichtenagenturen und Regierungspressestellen kommen Meldungen in die Redaktionen, die schnell aufgegriffen werden. So schrieb auch Al Jazeera, ein einflussreicher arabischer Nachrichtensender aus Katar, auf X (vormals Twitter): „Ein israelischer Luftangriff hat das arabische Krankenhaus al-Ahli in Gaza-Stadt getroffen, in dem Tausende von Zivilisten medizinische Behandlung und Schutz suchten. Mindestens 500 Menschen wurden getötet.“

Das Problem: Verlässliche Informationen aus Gaza zu erhalten, wo es keine freie Öffentlichkeit oder Medienlandschaft gibt, ist kaum möglich. Und die Angabe, die Menschen im Krankenhaus wären durch einen israelischen Luftschlag ums Leben gekommen, stammt von der De-facto-Gesundheitsbehörde der Hamas, die vollständig von der Terrororganisation kontrolliert und gesteuert wird – für Journalisten keine verlässliche Quelle. So teilte auch die New York Times in ihrem Morgen-Newsletter mit: „Hunderte in palästinensischem Krankenhaus getötet“. Dabei bezog sich die renommierte Zeitung ebenfalls auf Angaben „lokaler Beamter“ aus dem von der Zeitung sogenannten Gesundheitsministerium in Gaza.

Gleichwohl versucht die New York Times in ihrem Newsletter, auch die Perspektive der Israelis darzustellen. So heißt es weiter: „Palästinensische Beamte erklärten, die Explosion sei durch einen israelischen Luftangriff verursacht worden. Israelische Beamte sagten, die Explosion sei das Ergebnis eines fehlgeschlagenen Raketenangriffs des palästinensischen ‚Islamischen Dschihad‘, einer bewaffneten Gruppe, die mit der Hamas verbündet ist. Ein Sprecher der Gruppe bestritt dies. Die Times konnte keine der beiden Behauptungen verifizieren.“

Israelischer Armeesprecher: Berichterstattung teils „unverantwortlich“

Tatsächlich hatte die israelische Armee noch am Abend auf X vermeldet, bei der Rakete, die die Explosion ausgelöst hatte, handle es sich um eine fehlgezündete Rakete aus Gaza. Heute Morgen veröffentlichte sie Videoaufnahmen, die belegen sollen, dass die Explosion in der Nähe des Krankenhauses nicht von einer israelischen Rakete verursacht worden sei: Die Einschlagskrater von israelischen Raketen weisen der Armee zufolge eine andere Struktur auf. Heute Vormittag stellte sie anschließend ein abgefangenes Gespräch mutmaßlicher Hamas-Agenten online, in denen sie offenbar über fehlgezündete Raketen des „Islamischen Dschihad“ sprechen.

Jetzt verdichten sich die Hinweise darauf, dass Israel mit seiner Darstellung recht gehabt haben könnte. Analysen von Osint-Daten – also Informationen aus frei verfügbaren Quellen wie aus Medienberichten, Satellitenaufnahmen, Videoaufzeichnungen und Funkdaten – legen nahe, dass die Fehlzündung einer Rakete aus Gaza sehr wahrscheinlich der Grund für den Krankenhausbrand gewesen sein dürfte. Das schrieben die Osint-Blogger Eliot Higgins und Oliver Alexander unabhängig voneinander auf X.

The failed rocket launch is looking more and more like the culprit in the attack on the hospital.



This video shows the impact a few moments after an interception. https://t.co/ZDFjdXOfQ9 — Oliver Alexander (@OAlexanderDK) October 17, 2023

In Israel sorgt es derweil für Entrüstung, dass mehrere Medien die Angaben der Hamas übernommen hatten. Arye Sharuz Shalicar, ein Sprecher der israelischen Armee, sagte der Berliner Zeitung, es sei Teil der psychologischen Kriegsführung der Hamas, „dass sie zum einen die israelische Öffentlichkeit mit Videos von Entführten unter Druck setzen will und dass sie zum anderen Falschinformationen an internationale Medien weitergibt“.

Es sei nicht das erste Mal, dass fehlgezündete Raketen des „Islamischen Dschihad“ zivile Todesopfer in Gaza forderten, so Shalicar. Zwar verstehe er, dass viele Medien mit ihren Nachrichtenmeldungen schnell sein wollten. Vonseiten der Medien sei es aber „vollkommen unverantwortlich, die Angaben einer Terrororganisation zu übernehmen, die für die Massaker am 7. Oktober verantwortlich ist“.