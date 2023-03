Hunderttausende folgen Protestaufruf von Mexikos Präsident Mexikos Präsident Obrador organisiert eine Großkundgebung zum Jahrestag der Ölenteignung. Der Linkspopulist nutzt die Gelegenheit, um seine Politik zu vertei... dpa

Anhänger des mexikanischen Präsidenten Lopez Obrador in Mexiko-Stadt. Marco Ugarte/AP/dpa

Mexiko-Stadt -Hunderttausende Menschen sind in Mexiko dem Aufruf von Präsident Andrés Manuel López Obrador zu einer Kundgebung gefolgt. Nach einer Schätzung des Sicherheitssekretariats von Mexiko-Stadt kamen 500.000 Menschen auf dem zentralen Zócalo-Platz in der Hauptstadt am Samstag (Ortszeit) zusammen.