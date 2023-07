Vor dem Bundesgericht in Wilmington im US-Bundesstaat Delaware hat Richterin Maryellen Noreika am Mittwoch eine innenpolitische Bombe gezündet. Eigentlich hätte an diesem Tag der Weg frei werden können für einen einigermaßen sorgenfreien Wahlkampf für Präsident Joe Biden – zumindest, was seinen Sohn Hunter betrifft. Die Staatsanwälte hatten mit Hunters Anwälten einen Deal vereinbart. Der 53-jährige Biden hatte sich in der vergangenen Woche zu Schuldeingeständnissen in zwei Fällen der Steuerhinterziehung verpflichtet, um einen Strafprozess und eine mögliche Gefängnisstrafe zu umgehen. Die Vereinbarung hätte zudem einen separaten Fall von illegalem Waffenbesitz regeln sollen.

Richterin Noreika lehnt den Deal jedoch ab. Sie sagte laut amerikanischen Medien, dass sie so einen Deal noch nie gesehen habe. Unter anderem wunderte sie sich, warum der Vorwurf des illegalen Waffenbesitzes in der Vereinbarung zu einem Steuerdeliktverfahren enthalten sei. Zudem wollte sie wissen, ob die Vereinbarung Biden vor weiteren Anklagen schütze, die sich aus einer umfassenderen laufenden Untersuchung seiner Geschäftsbeziehungen ergeben könnten. Vor allem aber zeigte sie sich erstaunt, dass gegen Hunter Biden offenbar bereits Ermittlungen wegen erheblicher Steuerhinterziehungen laufen. Demnach könne unter diesem Deal kein Deal geschlossen werden, der Biden Straffreiheit zusichere. Sie schickte die Parteien weg und forderte sie auf, mit einem neuen Deal zurückzukommen. Nach dem Platzen des Deals bekannte sich Hunter Biden nicht schuldig.

Damit wird die Frage, welche dubiosen Geschäfte Hunter Biden getätigt und inwieweit seine Familie davon profitiert hat, weiter in der Öffentlichkeit diskutiert werden. Die Sache war bereits drei Wochen vor der Wahl Bidens zum Präsidenten hochgekocht, als die New York Post enthüllte, dass Hunter Bidens Laptop mit allerlei kompromittierendem Material in einem Computerladen gefunden wurde. Mehrere Geheimdienstchefs meldeten sich mit einem offenen Brief zu Wort und erklärten, die Geschichte sei eine russische Desinformationskampagne. Die Social-Media-Unternehmen wurden von der Regierung angewiesen, Postings zu dem Thema zu löschen – was auch geschah. Die meisten großen Medien ignorierten das Thema ebenfalls.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Doch nicht nur diese erstaunlichen Details wurden vom amerikanischen Kongress in einem Untersuchungsausschuss zutage gefördert. Kürzlich sagten zwei Mitarbeiter von der Steuerbehörde IRS und des FBI vor dem sogenannten Comer-Ausschuss des Kongresses aus. Sie erklärten unter Eid, dass die Ermittlungen gegen Biden von übergeordneter Stelle mehrfach behindert worden seien. Die penible Auswertung der Daten des mittlerweile legendären „Laptops aus der Hölle“ hätte ergeben, dass Millionenbeträge an die Biden-Familie geflossen und nicht versteuert worden seien. Besonders spektakulär könnte der Fall Burimsa werden: Hunter Biden arbeitete als Berater für den ukrainischen Energiekonzern, obwohl er keinerlei Qualifikation oder berufliche Erfahrung in Energiefragen hat. Als die ukrainische Staatsanwaltschaft gegen Burisma wegen Korruption ermittelte, drohte Joe Biden – damals Vizepräsident – dem ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko: Wenn der lästige Staatsanwalt Viktor Schokin nicht gefeuert werde, werde die amerikanische Regierung eine Lohngarantie von einer Milliarde Dollar für die Ukraine einstellen. Tatsächlich wurde Schokin gefeuert. Biden brüstete sich 2018 auf einer Veranstaltung des Council on Foreign Relations mit seiner Intervention und sagte, er hätte den Ukrainern ein Ultimatum von sechs Stunden gestellt, um Schokin zu feuern. Das sei auch geschehen, und ein „solider“ Nachfolger sei installiert worden. Das Wall Street Journal hat den Auftritt Bidens als Video dokumentiert. Andere Dokumente legen nahe, dass Biden auch in andere Business-Deals seines Sohns verwickelt sein könnte, etwa mit China. Das Weiße Haus sagte am Mittwoch, dass der Fall Biden eine Privatangelegenheit von Hunter Biden sei, und verwies darauf, „dass der Präsident und die First Lady ihren Sohn lieben“.

Allerdings könnte die aktuelle Entwicklung dazu führen, dass das Weiße Haus sich von Hunter Biden noch stärker absetzen könnte – zumal auch die bisherige Verteidigungslinie des Präsidenten eine sichtliche Verschiebung erfährt, wie ein Journalist bei der Pressekonferenz am Mittwoch zu Sprecherin Karine Jean-Pierre herausarbeitete. Er sagte zu Jean-Pierre: „Der Präsident hat zuvor gesagt, dass er nie mit seinem Sohn über Auslandsgeschäfte gesprochen habe. Doch das Weiße Haus sagt nun, dass der Präsident nie Geschäfte mit seinem Sohn gemacht habe.“ Die Sprecherin wollte sich nicht äußern und sagte, nichts habe sich geändert.



Die großen Medien in den USA haben den Sachverhalt dahingehend beschrieben, dass Joe Biden nichts mit den Machenschaften seines Sohnes zu tun hatte. Doch nachdem die Zeugenaussagen vor dem Comer-Ausschuss offenkundig ihre Wirkung auf die Justiz in Delaware nicht verfehlt haben, ist es denkbar, dass das Thema auch in den großen Medien noch vor dem Wahlkampf 2024 Fahrt aufnimmt.