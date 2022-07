Berlin - Der Rechtswissenschaftler Ibrahim Kanalan soll nach dem Willen von Berlins Justizsenatorin Lena Kreck (Linke) neuer Staatssekretär in ihrem Haus werden. Das teilte die Justizverwaltung am Montag mit. Die Berufung des 42-Jährigen durch den Senat und die Ernennung durch die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) stünden noch aus. Der in der Türkei geborene Kanalan soll die Nachfolge von Daniela Brückner antreten, die nach Nordrhein-Westfalen gewechselt war.

Kanalan hat in Berlin studiert, 2021 habilitierte er an der Universität Erlangen-Nürnberg. Zurzeit lehrt er an der Universität Würzburg vertretungsweise Öffentliches Recht und Wirtschaftsvölkerrecht. Von 2012 bis 2015 war er laut Justizverwaltung Mitglied des Berliner Landesbeirats für Integrations- und Migrationsfragen. Mit Kanalan könne sie einen äußerst „versierten und kompetenten Rechtswissenschaftler sowie Kenner der Berliner Landespolitik“ für die Stelle des Staatssekretärs vorschlagen, erklärte Kreck.