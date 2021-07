München - Mein Name ist Mandy. Ja, richtig. Wie die aus dem Kassenschlager „Oh, Mandy“. Allerdings lebe ich nicht in Marzahn, sondern in München. Hier knallen Klischees aufeinander. Als Kind einer alleinerziehenden Mutter aus Ost-Berlin wohne ich in einer der reichsten Städte im Westen Deutschlands. Die Eigentums- und Sozialstrukturen hier sind andere. Man verdient viel und erbt mehr. Das Leben ist teuer und gut, der Osten weit weg.

Dabei kann mir niemand sagen, dass Ostdeutschsein heute keine Rolle mehr spielt. Mein Name verrät mich, und das jeden Tag aufs Neue. Leicht beschämte Fragen, ob ich denn aus dem Osten komme, lassen „ostdeutsch“ als einen genetischen Defekt erscheinen. Oder wie eine Sache, derer man sich schämen müsste. Ich bin eher verblüfft als genervt. „Ostdeutsch“ als Synonym für „rückständig“, „immer nörgelnd“, „Vorsicht, rechts“? Wissenschaftliche Studien dazu gibt es ja genug. Aber natürlich kann man mit solchen Zuschreibungen auch spielen: Wenn ich im Berliner Dialekt antworte, bin ich hip. Wenn der Doktortitel vor meinem Namen steht, nimmt man an, ich sei klug.

Dritte Generation Ost, erste Generation Promotion

Ich arbeite in der Wissenschaft. Auch hier sind Ostdeutsche rar gesät. Noch rarer sind Kinder alleinerziehender Mütter aus Berlin ohne Akademiker-Hintergrund. Dabei könnte genau für sie die Wissenschaft das Richtige sein. Sie kennen prekäre Verhältnisse und brächten Vielfalt in einen homogenen Genpool.

Denn Akademiker:innen sind vor allem eines: die Kinder von Akademiker:innen. So schließt sich ein Kreis. Bis heute kommen nur etwa 21 Prozent der Studierenden aus Nichtakademiker-Haushalten. Sieht man in die Riege der Promotionsabsolvent:innen, lichtet sich das Feld weiter. Lediglich ein Prozent schafft die Hürde, um sich dann mit Zeitverträgen, Drittmittelanträgen und Pendeln rumzuschlagen. Erst kürzlich machten Akademiker:innen auf Twitter unter dem Hashtag „Ich bin Hanna“ auf ihre Arbeitsverhältnisse aufmerksam.

Und ich? Ich bin nicht Hanna, ich bin Mandy: Ich bin nicht nur Dritte Generation Ost. Ich bin auch Generation Promotion. So häufen sich die Interviewanfragen an mich. „Ich suche eine Frau aus dem Osten“, sagen die Journalist:innen dann. Endlich ist Ostfrau zu sein einmal ein Vorteil. Diese Quote erfülle ich ohne eigenes Zutun, die Wissenschaftlerin ohne Akademiker-Hintergrund gibt es umsonst obendrauf.

Jugend im Ost-Berlin der 1990er-Jahre

Dabei war mein Weg hierher nicht vorgezeichnet. Im Gegenteil. Das Mantra meiner Jugend im Ost-Berlin der 90er-Jahre war: Hauptsache Arbeit, Hauptsache Sicherheit. Das war die Existenzangst der Nachwendezeit. Sie steckt mir bis heute in den Knochen. Ich kaufe nur Secondhand und Brötchen ohne Belag, einen Einkauf ohne Preisvergleich gibt es nicht. Das musste auch mein Mann schmerzhaft lernen. Der ist Amerikaner.

Aber die Brüche zur Wendezeit erzeugten auch Raum, und das Fehlen von Orientierung erlaubte Experimente. Als Jugendliche konnte ich einfach loslegen und sehen, was passiert. Diese Freiheit ist Luxus, wenn man sie zu nutzen weiß. Ich ging zum Arbeiten ins Ausland, dann an die Universität. Und was lernte ich da? Emanzipation durch Bildung ist keine leere Worthülse. Diesen Weg der Selbstbestimmung gibt es für all jene, für die Bildung keine Selbstverständlichkeit ist.

Und heute? Bin ich Berlinerin mit Blick von außen. Hätte mir vor 25 Jahren jemand gesagt, dass Menschen einmal meine Meinung wissen wollen, hätte ich gelacht. Das tue ich insgeheim noch immer, aber jetzt mit eigener Kolumne.