Berlin - Vor ein paar Tagen besuchte ich mit Annalena Baerbock und Robert Habeck von den Grünen einen Wald in einem Naturschutzgebiet in der Nähe von Bernau, das Biesenthaler Becken. Es gab Eichen, Erlen, ein Moor, auf dem Boden krabbelten Ameisen, in der Luft schwirrten viele Schmetterlinge und noch mehr Mücken herum. Es war der erste gemeinsame Termin des grünen Duos seit dem holprigen Start der Kampagne, sie wollten ein Sofortprogramm zur Rettung des Klimas vorstellen, aber natürlich ging es auch um die Rettung der Kampagne der Kandidatin.

Annalena Baerbock stand an einem Pult, sie trug eine Lederjacke, blaue Hose, Turnschuhe, sie wirkte blass, müde, angeschlagen. War das dieselbe Frau, die vor drei Monaten in einem Saal in Berlin-Schöneberg stand, als frisch nominierte Kanzlerkandidatin in schickem Kleid, Pumps und voller Energie, die die Bühne mit ihrem Strahlen zum Leuchten brachte? Von dem Strahlen war im Wald im Biesenthaler Becken wenig zu spüren. Baerbock wirkte kleiner, fast geschrumpft. Sie vermied es, nach rechts zu gucken, dahin, wo Robert Habeck steht.