„Ideologische Mottenkiste": Ministerin Hoffmann unter Druck Die Linke-Fraktion in Brandenburgs Landtag hat erneut die Entlassung von Justizministerin Susanne Hoffmann (CDU) gefordert. Hoffmann habe eine geplante Amtse...

Potsdam -Die Linke-Fraktion in Brandenburgs Landtag hat erneut die Entlassung von Justizministerin Susanne Hoffmann (CDU) gefordert. Hoffmann habe eine geplante Amtsenthebung eines Arbeitsrichters unter anderem damit begründet, „dass der Richter ja in der DDR studiert habe“, führte der Vorsitzende der Fraktion, Sebastian Walter, am Dienstag aus. Dieser Griff in die „ideologische Mottenkiste“ sei nicht nur „dreist“, sondern degradiere Ostdeutsche. Über den entsprechenden Passus in Begründung der Amtsenthebung hatte zunächst die „Märkische Oderzeitung“ (Montag/online) berichtet.