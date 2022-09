Rechnungshof zum Etat 2023: Lindner trickst bei der Schuldenbremse

Die Bundesregierung hat in den vergangenen Wochen immer wieder mit Milliardensummen jongliert, doch diese Zahl könnte einen schwindelig machen: 445,2 Milliarden Euro wird der Bund im nächsten Jahr ausgeben, fast eine halbe Billion Euro. Allerdings lag der Etat in den Pandemiejahren 2021 und 2022 noch mal zehn Prozent höher.

Ab Dienstag befasst sich der Bundestag mit dem Haushaltsentwurf der Ampelkoalition. Traditionell ist das eine Generalabrechnung mit der Politik der Bundesregierung. Um Zahlen geht es dabei auch, aber eher am Rande.

Zu Beginn der Haushaltswoche im Parlament stellt der Parlamentarische Staatssekretär im Finanzministerium, Florian Toncar (FDP), das gesamte Werk vor, das als Bundestagsdrucksache mit allen Anhängen sage und schreibe 3289 Seiten hat. Dass der Staatssekretär den Haushalt einbringt, ist ungewöhnlich, aber Finanzminister Christian Lindner ist wegen einer Beerdigung im Familienkreis verhindert. Er steigt vermutlich am Mittwoch in die Debatte ein.

Etat 2023: Kritik vom Bundesrechnungshof wegen versteckter Schulden

Er wird mit Sicherheit darauf verweisen, dass im Haushalt für 2023 die Schuldenbremse wieder eingehalten wird, ein Umstand, den Lindner zu einem zentralen Ziel seiner Finanzpolitik gemacht hat. Im Etat sind 17,2 Milliarden Euro Neuverschuldung ausgewiesen.

Der Bundesrechnungshof übt allerdings deutlich Kritik an der Vorlage. Die Prüfer ließen dem Haushaltsausschuss in der vergangenen Woche einen ersten Bericht zukommen. Darin werfen sie dem Finanzminister vor, dass er die Schuldenbremse nur auf dem Papier einhält. Die tatsächliche Nettoneuverschuldung liege mit 78 Milliarden Euro aber sehr viel höher als die angegebenen 17,2 Milliarden.

„Aus dem Haushaltsentwurf wird die wahre Lage der Bundesfinanzen nicht deutlich“, heißt es im Bericht des Rechnungshofs. Die erheblichen Ausgaben der Sondervermögen etwa für Klimaschutz und Transformation oder digitale Infrastruktur würden im Entwurf nicht klar. Zwar laufen diese Sondervermögen außerhalb des normalen Haushalts und sind deshalb nicht im offiziellen Etat enthalten, üblicherweise werden die Wirtschaftspläne dem Etatentwurf aber beigefügt.

Am meisten Geld bekommt das Ministerium für Arbeit und Soziales – wie in jedem Jahr

Der größte Einzeletat im Bundeshaushalt ist wie schon seit Jahren der des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales. Für das kommende Jahr sind darin Ausgaben in Höhe von 163,3 Milliarden Euro eingeplant, das sind 2,2 Milliarden Euro mehr als in diesem Jahr. Die größten und deutlich gestiegenen Ausgaben sind für die Rentenversicherung und die Zuschüsse des Bundes zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung vorgesehen: Dafür stehen im Entwurf 121,28 Milliarden Euro (2022: 116,79 Milliarden Euro). Diese Summe setzt sich zusammen aus den Leistungen an die Rentenversicherung von 112,39 Milliarden Euro (2022: 108,3 Milliarden Euro). Für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung will der Bund 8,75 Milliarden Euro (2022: 8,35 Milliarden Euro) ausgeben.

Das Bundesverteidigungsministerium hat den zweitgrößten Etat der Bundesregierung, muss aber ebenfalls sparen. Hier sind 50,1 Milliarden Euro vorgesehen und damit etwa 300 Millionen Euro weniger. Allerdings sind hier die Kosten des Sondervermögens von insgesamt 100 Milliarden Euro nicht enthalten, mit dem die Bundeswehr in den nächsten Jahren ertüchtigt werden soll.

Weniger Geld gibt es auch für das Gesundheitsministerium: Dort lag der Etat in diesem Jahr noch bei 64,4 Milliarden Euro, fürs kommende sind Ausgaben in Höhe von 22,1 Milliarden Euro vorgesehen. Das hat auch damit zu tun, dass sich die Pandemie trotz hoher Fallzahlen nicht mehr so gravierend aufs Gesundheitssystem auswirkt.

Insgesamt plant die Bundesregierung in ihrem regulären Haushalt (also ohne die mittlerweile zahlreichen Sondervermögen) mit Investitionen von 58 Milliarden Euro (2022: 51,5 Milliarden Euro). Die Personalkosten der Bunderegierung steigen ebenfalls – um 1,3 Milliarden auf insgesamt 38,7 Milliarden Euro.

Kürzungen im #Haushalt 2023 bei #HumanitärerHilfe und EZ hätten dramatische Folgen:



„Weniger Geld für eine abstrakt wirkende Budgetposition kann konkret heißen, dass Menschen weniger oder gar nichts mehr auf dem Teller haben“ @cmfrick 👇 @WFP_DE https://t.co/scBbV19O8i — Svenja von Reuss (@svenja_vr) September 5, 2022

Ob das alles so bleibt, ist aber noch unklar. Am Freitag wird der Haushaltsplan an den dafür zuständigen mächtigen Haushaltsausschuss des Bundestages überwiesen. Die Parlamentarier behalten sich Änderungen bis zum Schluss vor und lassen einzelne Ministerinnen und Minister häufig erneut vorsprechen.

Endgültig festgezurrt wird der Etat dann in der sogenannten Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses, die am 10. November stattfindet und allen Beteiligten eine Nachtsitzung abverlangen wird. Verabschiedet wird der Haushalt dann vermutlich am 25. November im Bundestag.