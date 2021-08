Berlin - Auf Twitter liefen sich den ganzen Sonntag über bereits die Unterstützer warm. Sie wünschen ihrer Kandidatin oder ihrem Kandidaten Glück und sahen die Gegner bereits scheitern, bevor es überhaupt losgegangen war. Andere dokumentierten ostentativ ihr Desinteresse am ersten Triell vor den Wahlen Ende September. Dabei kann von Desinteresse gar keine Rede sein.

Die Talkrunde in Adlershof, im Studio von RTL und n-tv, an diesem Sonntag wurde seit Tagen mit Spannung erwartet. Wie würden sich Grünen-Kandidatin Annalena Baerbock, Unionskandidat Armin Laschet und SPD-Kandidat Olaf Scholz präsentieren? Wer würde besser abschneiden, wenn die frühere „Tagesthemen“-Moderatorin Pinar Atalay und RTL-Anchorman Peter Kloeppel ihre Fragen an das Trio richten?

Das dort zu Beobachtende ist aber nur die eine Seite. Interessant sind darüber hinaus die Art und Weise und der Rahmen des Ganzen.

Kanzlerin Angela Merkel tritt nicht mehr an

Vor vier Jahren gab es noch kein Triell. Das Format 2017 hieß TV-Duell und es fand zwischen der Kanzlerin Angela Merkel und ihrem Herausforderer Martin Schulz statt. Ein Triell vor Bundestagswahlen haben wir jetzt zum ersten Mal. Die Ausgangslage ist damit etwas unübersichtlicher. Das gilt auch für weitere Umstände.

Seit 2002, als zum ersten Mal im Wahlkampf ein solches Aufeinandertreffen im Fernsehen inszeniert wurde, waren immer ein Amtsinhaber beziehungsweise seit 2005 eine Amtsinhaberin, und die jeweiligen Herausforderer aufeinander getroffen. Diesmal fehlt die Amtsinhaberin, weil sie nicht mehr antritt.

Anders ist auch die Konstellation bei der Anzahl der Gesprächspartner. Vier Moderatoren trafen 2017 auf zwei Kandidaten. Diesmal sind die Vorzeichen umgekehrt. Es gibt mehr Kandidaten, die Antworten geben sollen, als Journalisten, die Fragen stellen. Zwei Moderatoren treffen auf drei Kandidaten.

2017 wurde das Duell zeitgleich von fünf Sendern live übertragen: ARD, ZDF, RTL, Sat.1 und Phoenix. Diesmal wird es vor der Bundestagswahl im Fernsehen stattdessen drei einzelne Talkrunden mit den drei Kandidaten gemeinsam geben. Jede Sendergruppe veranstaltet ihr eigenes Ding. Laschet, Baerbock und Scholz dürfen erst bei RTL und n-tv, dann am 12. September bei ARD und ZDF und schließlich am 19. September bei ProSieben, Sat.1 und Kabeleins gegeneinander antreten.

Ob man das alles nun gut findet oder schlecht, liegt am Ende beim Betrachter. Über mangelndes Interesse bei potenziellen Zuschauern kann sich der Politikbetrieb jedenfalls nicht beklagen. Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov hat immerhin jeder dritte Erwachsene in Deutschland vor, sich eins der Trielle im Fernsehen anzusehen. Das sind deutlich mehr Menschen als bei den Duellen der Vergangenheit, die jeweils nur auf 16 oder 17 Prozent Einschaltquoten kamen. Das ist dann ja durchaus eine gute Nachricht für die Demokratie.

Das Interessanteste an diesem Vergleich sind allerdings die parallelen Entwicklungen im politischen Raum. Das Triell ist eine konsequente Adaption der aktuellen Verhältnisse. Keine der Parteien mit Kanzlerkandidaten liegt in den Umfragen wirklich weit vorne. Laut einer aktuellen Befragung (Insa/YouGov) käme die Union auf 21 Prozent der Stimmen, wenn nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre. Die SPD liegt erstmals vorn bei 24 Prozent, die Grünen kommen auf 17.

Das ist vor allem für die SPD erfreulich, die auch schon mal bei 12,5 Prozent gelegen hat. Und für die Union ist es gleichermaßen unerfreulich, schwankte sie doch noch vor einem Jahr um die 37 Prozent herum. Aber auch die Grünen hatten schon mal besser abgeschnitten und noch im Mai gleichauf mit der Union gelegen. Drei Kanzlerkandidaten mal mehr mal weniger gleichauf.

Panikattacken bei der Union

Bei der Union führen derartige Umfrageergebnisse gerade zu Panikattacken. Unschwer zu erkennen daran, dass aus interessierten Kreisen gerade Kandidatenwechsel innerhalb der Union kurz vor Schluss ins Spiel gebracht werden. Diese werden selbstverständlich sofort wieder dementiert. CSU-Chef Markus Söder lässt sich zum Beispiel ein „Die Wahlzettel sind gedruckt und die Wahlplakate geklebt, da macht es keinen Sinn, über einen Kandidatentausch zu reden“ entlocken. Diese Phase hatten die Grünen ja auch schon: Baerbock noch mal kurz vor Schluss gegen Habeck auswechseln. Es sind Debatten, die ausschließlich dazu führen können, den Kandidaten weiter zu beschädigen. Keine Partei könnte es sich erlauben, derart Schwäche zu zeigen.

In der Parteienlandschaft gibt es im Jahr 2021 kurz vor den Wahlen keine dominante Partei mehr. Denkbar sind nur noch Dreierkonstellationen in der Regierung. Die Zergliederung der Parteienlandschaft, die sich im Bundestag schon mit der Entwicklung von drei zu sechs Fraktionen manifestiert, findet ihre Entsprechung und spiegelt sich in der Medienlandschaft, wo kein Meinungsführer zum automatischen Triell-Veranstalter wird, sondern drei Wettbewerber mehr oder weniger das Gleiche ihren Zielgruppen präsentieren.

Die Entwicklungen laufen parallel. Sie passen zueinander. Tragisch ist nur, dass zeitgleich die eigentlichen Themen, über die gestritten werden müsste, weiter in den Hintergrund treten. Vier Wochen vor der Wahl bleiben die unterschiedlichen Positionen und Vorschläge zum Herangehen bei Krisen wie Klimawandel und Corona-Pandemie unscharf. Die bevorstehenden Veränderungen im globalen Miteinander, in der Lebens- und Arbeitswelt treten zurück hinter der Frage, welcher Kandidat sich in 115 Minuten besser präsentiert.