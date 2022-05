Die Rente erst ab 70 Jahren ist immer wieder ein Streitthema in Deutschland. Erst kürzlich haben Experten die Anhebung gefordert, um so auf die steigende Inflation zu reagieren. Die Kritik daran kam sofort, von Gewerkschaften und Wirtschaftsfachleuten.

Dabei ändert sich die Situation offenbar ganz von allein: Die Zahl der Beschäftigten, die älter sind als 67 Jahre, steigt von Jahr zu Jahr an. Das geht aus der Antwort des Bundesarbeitsministeriums auf eine Anfrage der Linksfraktion im Bundestag hervor. Der Berliner Zeitungen liegen die Zahlen zu Berlin exklusiv vor.

In Berlin hat sich demnach die Zahl der arbeitenden Rentner in den vergangenen zehn Jahren nahezu verdoppelt. 2010 arbeiteten in der Hauptstadt 18.281 Beschäftigte über 67 Jahren, 2015 waren es 22.257 und 2018 insgesamt 28.908 Beschäftigte im Rentenalter. Aktuell sind es 31.989. Davon sind 10.499 sozialversicherungspflichtig beschäftigt, 21.490 haben einen Minijob.

Rente ist zum Leben nicht genug

Für die Bundestagsabgeordnete Gesine Lötzsch ist das ein klares Zeichen, dass vielen Menschen die Rente nicht zum Leben reicht. „Altersarmut ist kein Problem der Zukunft, sondern der Gegenwart“, sagte sie der Berliner Zeitung. „Es ist deshalb besonders rücksichtslos, dass Rentnerinnen und Rentner von der Bundesregierung bei den explodierenden Energiekosten keine Energiepreispauschale von 300 Euro bekommen sollen.“

Der Trend, dass viele Menschen im Rentenalter zunehmend einer Beschäftigung nachgehen, gilt bundesweit. In allen Bundesländern ist seit 2015 die Zahl der Älteren, die weiterarbeiten, stark gestiegen. Deutschlandweit sind inzwischen von 38,2 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern gut eine Million 67 Jahre oder älter. Das ist ein Anteil von 2,8 Prozent der Erwerbsbevölkerung.

In Ost- und Westdeutschland gibt es dabei kaum Unterschiede. Die Bundesländer mit dem größten Anteil arbeitender Rentnerinnen und Rentner sind Rheinland-Pfalz, das Saarland und Schleswig-Holstein. Hier sind deutlich mehr als drei Prozent der Beschäftigten älter als 67 Jahre.

Die Stadtstaaten liegen eher hinten. So haben die Älteren in Berlin, Bremen und Hamburg mit um die zwei Prozent geringere Anteile an der Erwerbsbevölkerung.

Es gelten unterschiedliche Altersgrenzen für die Rente

Derzeit gelten unterschiedliche Altersgrenzen für den Eintritt in die gesetzliche Rente. Wer am oder nach dem 1. Januar 1964 geboren wurde, kann erst mit 67 Jahren abschlagsfrei in Rente gehen. Für die Jahrgänge von 1947 bis 1963 gelten – je nach Geburtsdatum – Altersgrenzen zwischen 65 Jahren und 66 Jahren plus 10 Monate. Eine Rente mit 70, wie sie derzeit wieder diskutiert wird, wäre ebenfalls nur mit Übergangsfristen durchzusetzen. Damit dürfte sie in den nächsten zehn Jahren – wenn die geburtenstarken Jahrgänge in Rente gehen – keine Auswirkung haben.

Im vergangenen Jahr hatten Vorschläge des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundeswirtschaftsministerium über eine Reform hin zur Rente mit 68 für Aufsehen gesorgt. Danach gab es allerdings einen Regierungswechsel.