Es ist immer noch zu wenig. Da sind sich Wissenschaftler und Politiker einig. Am Mittwoch vermeldete das Robert-Koch-Institut für Deutschland eine Corona-Impfquote von 68 Prozent. Die deutsche Impfbereitschaft lässt seit Monaten zu wünschen übrig. Nur zwei Drittel der Deutschen haben sich gegen eine Covid-Erkrankung mit einem Vakzin geschützt.

Deutschland – ein Land der Impfverweigerer? Stimmt das so? Es ist jedenfalls auffällig, dass es hierzulande besonders viele Skeptiker gibt. Doch die Gründe sind vielfältig. Sie haben etwas zu tun mit einer distanzierten Haltung zur Politik, mit Ängsten, mit einer fehlgelaufenen Kommunikation. Aber es gibt auch Auffälligkeiten, die darüber hinaus gehen.

Weniger Vertrauen in die Regierung

Die Gesundheitsforscherin Cornelia Betsch hat durch ihre regelmäßigen Befragungen konkrete Gründe für die Ablehnung des Impfens zutage gefördert. Im Vergleich zu Geimpften sorgen sich Ungeimpfte demnach weniger um die Überlastung des Gesundheitssystems und halten es für weniger wahrscheinlich, sich zu infizieren. Sie vertrauen weniger der Regierung und der Wissenschaft, hängen eher Verschwörungserzählungen an – etwa der, Corona sei ein Schwindel und menschengemacht. Die Ablehnenden halten auch die Maßnahmen eher für übertrieben und halten sich weniger daran.

Wer die westeuropäischen Länder im Vergleich betrachtet, sieht allerdings sofort: Österreich, die Schweiz und Deutschland haben die meisten ungeimpften Bürger. Mit weitem Anstand folgt auf der Problem-Skala dann irgendwann Schweden. In Zahlen sieht das dann so aus: Österreich 24,8 Prozent Ungeimpfte, Schweiz 24,4 Prozent, Deutschland 22,8. Am besten stehen Island und Portugal da, wo quasi alle Bürger gegen Corona vollständig geimpft sind.

Der Schweizer Soziologe Oliver Nachtwey erklärt das Phänomen mit dem stark föderalen Charakter der drei deutschsprachigen Staaten und dem Aufeinandertreffen einer gewissen Skepsis gegenüber dem Bund mit kulturellen Besonderheiten. Nachtwey forscht seit Beginn der Pandemie über die Corona-Proteste im deutschsprachigen Raum.

Ganzheitlichkeit, Selbstverwirklichung und Esoterik

Nachtwey sagt, die grundlegende Spannung der Bundesländer gegenüber dem Bund in Österreich und Deutschland – in der Schweiz sind das die Kantone – sei in der Pandemie noch verstärkt worden. Damit verstärke sich auch eine Skepsis gegenüber von oben verordneten Maßnahmen.

Im deutschsprachigen Raum haben kulturelle Strömungen einen Einfluss, die sich in den vergangenen 50 Jahren herausgebildet haben. In Deutschland und der Schweiz sei das die Anthroposophie, die in ehemaligen Alternativ-Milieus sehr stark sei. Hier geht es um Ganzheitlichkeit, Selbstverwirklichung und auch um Esoterik. Das spiele auch in Österreich eine Rolle. Ursprünglich waren diese Anschauungen eher in linken Milieus verbreitet.

Laut Nachtwey gilt aber auch ein weiteres Phänomen für alle drei Länder: eine rechte Politisierung, die mit den kulturellen Merkmalen zusammenkomme, sie verstärke und so in einer toxischen Mischung zur Impfverweigerung führe.

Laut einer Forsa-Umfrage wählen Impfverweigerer in Deutschland in hohem Maß die AfD. Etwa 50 Prozent von ihnen sind AfD-Wähler, besagt die Umfrage, 15 Prozent sind Wähler der Querdenker-Partei Die Basis. Nachtwey hat in Telegram-Gruppen eigene Umfragen gemacht und sieht hier Zusammenhänge. Viele der von ihm Befragten seien von den Grünen, der SPD und der Linken zur AfD gewechselt oder hätten angeben, später die AfD wählen zu wollen.

Ungeimpfte Personen in West- und Mitteeuropa

Bevölkerungsanteil über 12 Jahre, in Prozent.

Ein anderes Phänomen mit Einfluss auf die aktuelle Impffrage sehen Soziologen in der starken Orientierung des Staates an der Wissenschaft. In der Gesellschaft produziere eine solche Wissenschaftlichkeit ein Bedürfnis nach Spiritualität und eine starke Autoritätsskepsis. Zunehmend trauten sich die Menschen aufgrund ihrer teilweise hohen Bildung zu, Wissenschaft selbst zu beurteilen. Das große Ganze werde in Frage gestellt und die Wissenschaft verachtet.

Auch beim Max-Planck-Institut hat man sich mit der Impfbereitschaft in Europa und mit den Ungeimpften beschäftigt. Hier nahmen die Forscher das gesamte Europa in den Blick. Dabei stechen dann vor allem osteuropäische Staaten heraus. Die Forscher belegten einen West-Ost-Unterschied: In den meisten osteuropäischen und baltischen Staaten ist die Impfunsicherheit und -verweigerung höher ausgeprägt als in den anderen Regionen im Westen, Süden und Norden Europas.

In der im Oktober veröffentlichten Erhebung aus dem Sommer 2021 haben rund 18 Prozent der Befragten in allen 28 Ländern angegeben, nicht geimpft worden zu sein. Es gibt große Unterschiede zwischen den Ländern. Malta, Dänemark und Spanien lagen bei der Impfquote an der Spitze, während Rumänien und Bulgarien – die Länder mit den niedrigsten Impfraten – nur etwa 28 beziehungsweise 21 Prozent aufwiesen. Inzwischen sind in Rumänien 37,8 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft, in Bulgarien sind es 24,7 Prozent.

Je gesünder, um so skeptischer

Die Forscher fanden heraus, dass die wirtschaftliche Situation einen sichtbaren Einfluss hat: Menschen im unteren Viertel der Einkommensverteilung wollten sich häufiger nicht impfen lassen oder waren unentschlossen, während für die höheren Einkommensviertel das Gegenteil zutraf. Menschen mit höheren Bildungsabschlüssen gaben sich weniger skeptisch. Dieser Befund war in Bulgarien, Rumänien und der Slowakei am stärksten ausgeprägt. Menschen zwischen 50 und 65 Jahren lehnen den Impfstoff eher ab als ältere Befragte, dies gilt für fast alle Länder. Frauen sind im europäischen Durchschnitt eher zögerlich als Männer. In Ungarn, Portugal und der Schweiz gibt es allerdings mehr zögerliche Männer.

Je gesünder die Menschen sind, desto eher lehnen sie die Impfung gegen Corona ab oder sind unentschlossen. Dieser Unterschied war am stärksten in Ungarn, Litauen, Luxemburg und der Schweiz zu beobachten. Menschen, die jemanden kennen, der schwer an dem Virus erkrankte, sind eher bereit, sich impfen zu lassen.