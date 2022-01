Im Fanshop des 1. FC Union, ewig sei sein Ruhm, gibt es jetzt eine „Schlosserjungs-Kollektion“. Joppen und Leibchen im Monteurskluft-Look beschwören die proletarischen Vereinswurzeln in Oberschöneweide. Meine Frau sagt: „Im Graublaumann herumlaufen, das willst du nicht wirklich.“

Was will der Mensch? Geschweige denn wirklich? Will er überhaupt? Gibt es einen freien Willen? Darüber streiten Philosophen, seit es sie gibt. Angeblich entscheidet das Hirn, schon bevor der Organinhaber sich dessen bewusst wird. Ist die Krone der Schöpfung nur Sklave profaner Biochemie? Einen Debattenimpuls setzte soeben Karl Lauterbach, als er in ein „Tagesschau“-Mikrofon sprach: „Es wird niemand gegen seinen Willen geimpft. Selbst die Impfpflicht führt ja dazu, dass man sich zum Schluss freiwillig impfen lässt.“

Lauterbachs Geschäftsbereichsfähigkeit

Negative Personen zweifeln jetzt erneut an Lauterbachs Geschäftsbereichsfähigkeit. Nun, er ist der beliebteste Politiker Deutschlands. So viele Fans können nicht irren. Deshalb versuche ich tapfer, ihn zu deuten. Hier verweigert er sich dem volkstümlichen Verständnis von Freiwilligkeit: Lieschen Müller denkt, freiwillig handele jemand aus Einsicht und ohne Druck. Doch die Theorie attestiert einen freien Willen jedem, der sich auch anders hätte entscheiden können. Das Ordnungsrecht unterscheidet feinsinnig zwischen Pflicht und Zwang. Gezwungen wird mit körperlicher Gewalt und vorgehaltener Waffe. Pflicht ist Wille. Freiheit, wenn man muss. Sozusagen.

In Österreich wurde die Impfpflicht bereits beschlossen. Deutschland ist bekanntlich immer gut gefahren, wenn es Österreichern folgte. Dort darf man nun wählen, ob man pro Quartal 600 Euro oder, beim Beschreiten des Rechtswegs, bis zu 3600 Euro an den Staat delegieren möchte. Der Gesetzgeber gibt dem freien Willen Gelegenheit zur Entfaltung. Das könnte beim Brausemilliardär Mateschitz Jahrtausende dauern. Ein Student in Wien-Ottakring hingegen dürfte eher zeitnah und in formvollendeter Freiwilligkeit beschließen, sich lieber dem „kleinen Piks“ zu stellen, als „zum Schluss“ (Lauterbach) die Miete nicht mehr zahlen zu können.

Leute glauben, sie hätten sich aus Eigennutz impfen lassen

Was die Sache kompliziert macht: In manchen Menschen wohnt ein Wille, von dem sie nichts ahnen. Derart äußerte sich die Virologin Melanie Brinkmann bei Markus Lanz: Die Impfpflicht sei auch hierzulande schon beschlossen, per Plebiszit, denn „77 Prozent in Deutschland, die sich impfen lassen können, haben sich schon geimpft. Das ist doch eigentlich ’ne demokratische Abstimmung, oder?“

Frau Brinkmann berät die Regierung und wird oft ins Fernsehen eingeladen. Sie ist die Wissenschaft, der ich folgen soll. Doch leider kenne ich nur Leute, die allen Ernstes glauben, sie hätten sich aus Eigennutz impfen lassen. Mein Sohn behauptet, bei ihm sei es wegen der Stadionbesuche und Dartsturniere gewesen. Er ist jung. Er weiß noch nicht, was er will. In Wirklichkeit hat er – wie auch ich – sich der Maßnahme unterzogen, damit jeder seinem Beispiel folgen beziehungsweise bei Zuwiderhandlung bestraft und geächtet werden muss. Also aufgemerkt, liebe Lesende: Wenn ich demnächst in einer Arbeitsjacke mit der Aufschrift „Seit 1920 Schlosserjungs“ herumlaufen sollte, dann nicht, weil ich das wirklich will, sondern selbstredend, weil mit mir alle Deutschen es freiwillig zu erbringen haben, dieses kleine ästhetische Opfer.