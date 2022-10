Impfpflicht: Knapp 10.000 Beschäftigte ohne Nachweis Etwa sieben Monate nach Einführung der Impfpflicht für Mitarbeiter im Gesundheitswesen haben noch knapp 10.000 Beschäftigte keinen entsprechenden Nachweis er... dpa

Potsdam -Etwa sieben Monate nach Einführung der Impfpflicht für Mitarbeiter im Gesundheitswesen haben noch knapp 10.000 Beschäftigte keinen entsprechenden Nachweis erbracht. Mit Stand vom 6. Oktober seien von 17 der 18 Gesundheitsämter im Land insgesamt 9995 Personen in 1864 Einrichtungen gemeldet worden, berichtete Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) am Mittwoch in der Fragestunde des Landtags. Der Landkreis Obersprewald-Lausitz habe zu dem Stichtag keine Meldung abgegeben.