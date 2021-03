Berlin - Die Erwartungen sind hoch, dass die schleppenden Corona-Impfungen bald Fahrt aufnehmen können. Am Mittwoch berieten die Gesundheitsminister von Bund und Ländern – auch über den genauen Starttermin für eine Einbeziehung der Praxen. Am Montag hatten sie sich bereits auf den Zeitraum Anfang April geeinigt. Die Fachminister wollten ebenso klären, wie die erwarteten Dosen auf die regionalen Impfzentren in den Ländern und die Praxen verteilt werden. Der bürokratische Aufwand für die Praxen soll auf ein Minimum reduziert werden, hieß es.