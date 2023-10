In 24 Stunden: 1,1 Millionen Gaza-Bewohner sollen den Norden verlassen

Die Bewohner des Gaza-Streifens haben 24 Stunden Zeit, um den Norden des Gebietes zu räumen. Dies teilten die israelischen Streitkräfte am Freitagmorgen mit. Laut Vereinigten Nationen sind davon 1,1 Millionen Menschen betroffen. Das Palästinenser-Hilfswerk der Vereinten Nationen (UNRWA) hat nach eigenen Angaben sein zentrales Einsatzzentrum zusammen mit seinen internationalen Mitarbeitern bereits in den Süden des Gazastreifens verlegt.

Niemand soll sich dem Sicherheitszaun im Norden des Gaza-Streifens nähern, ließen die israelischen Streitkräfte verlautbaren. Die Hamas soll laut Armee-Angaben über ein umfangreiches Tunnelsystem in Gaza verfügen und bereits in der Vergangenheit palästinensische Zivilisten als menschliche Schutzschilde missbraucht haben. Die Evakuierungsaufforderung diene dazu zivile Opfer zu vermeiden. Laut US-Sender CNN hat die Hamas die Bewohner im Norden bereits aufgefordert in ihren Häusern zu bleiben – trotz der Gefahr für die Zivilisten.



Die UN äußerte Zweifel, ob die Räumung des nördlichen Gaza-Streifens innerhalb der gesetzten Frist gelingen könne. „Die Vereinten Nationen halten es für unmöglich, dass eine solche Bewegung ohne verheerende humanitäre Folgen stattfinden kann“, sagte UN-Sprecher Stephane Dujarric in einer Erklärung.

Beobachter sehen die Räumungsaufforderung als Vorboten einer großangelegten Bodenoffensive als Reaktion auf die Angriffe der Hamas auf Israel am Samstag. Über 1.200 Israelis wurden dabei getötet, mehr als 3.300 verletzt und noch immer wird eine unbekannte Anzahl an Israelis als Geiseln gehalten. Seit Samstagmorgen wurden zudem mehr als 5.500 Raketen auf zivile Ziele aus dem Gaza-Streifen abgefeuert. Die Zahlen, die der IDF-Sprecher Amnon Sheffler in einer Pressekonferenz am Donnerstagabend vorträgt zeigen, wie blutig die letzten Tage in dieser Region waren.

Auch die Lage im Norden Israels bleibt angespannt

„Dies ist ein Krieg, den die Hamas startete“, stellt Sheffler klar. Noch immer versuchten Terroristen die Grenzen zu durchbrechen aber „sie werden aufgehalten, wo auch immer sie es versuchen“, so der Militärsprecher. Neben der kritischen Lage im Südwesten des Landes komme die angespannte Lage an den nördlichen Grenzen zu Syrien und dem Libanon hinzu. Aus beiden Staaten kam es in den vergangenen Tagen immer wieder zu Raketenangriffen auf Israel. Aber man habe „sehr deutlich“ auf die jüngsten Ereignisse geantwortet.

Trotz der erschreckenden Lage, gibt es Grund zur Hoffnung. So verkündete Sheffler die vollständige Rückeroberung der Grenze zum Gazastreifen und den Einsatz von 300.000 freiwilligen Reservisten, die „ihre Familien verlassen und ihre Heimat beschützen“.

Auch die Unterstützung aus dem Ausland findet in Israel Beachtung. Man erhalte Beistand aus der ganzen Welt, erklärt ein Vertreter des israelischen Außenministeriums. Statements der Regierungschefs oder Solidaritätsbekundungen, wie das Hissen der israelischen Fahne vor dem Berliner Rathaus. "Diese Art der Unterstützung ist wichtig für uns, denn wir befinden uns in einem langen und schweren Krieg".