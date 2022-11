In Ägypten inhaftierter Aktivist beendet Hungerstreik Er zählte zu den Führungsfiguren in der Revolution von 2011, doch seit Monaten hatte er kaum noch Nahrung zu sich genommen. Nun hat der inhaftierte Alaa Abde... dpa

Scharm el Scheich -Der in Ägypten inhaftierte Demokratieaktivist Alaa Abdel Fattah hat seinen monatelangen Hungerstreik beendet. „Ich habe meinen Streik gebrochen“, schrieb er in einer handschriftlichen Notiz vom Montag, den die Familie am Dienstag veröffentlichte. „Ich habe lange Zeit nicht gefeiert, und ich will mit meinen Zellengenossen feiern, deshalb bring' einen Kuchen“, schrieb Abdel Fattah. Der Aktivist wird diesen Freitag 41 Jahre alt. „Mache dir keine Sorgen, mir geht es gut“, schrieb er an seine Mutter.