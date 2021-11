Brandenburg. Unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2021. Was nach Raumschiff Enterprise klingt, ist die mediale Gegenwart über den ländlichen Osten Deutschlands. Vom Oderbruch bis nach Sachsen-Anhalt. In den deutschen Medien ist der ländliche Osten bis heute unerforschtes Gebiet. Städtische Journalist:innen schlagen sich im Entdeckermodus durch diese Einöde. Sie suchen vor allem eines: städtische Siedler:innen, die mit Pioniergeist Neuland erobern. In diesen Geschichten scheint das Oderbruch oft weiter entfernt als so manche Galaxie.