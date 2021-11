Narewka - Curmi Abu kann nicht mehr gehen. Die alte Frau sitzt auf einer vom Regen durchweichten Plane im Wald unweit von Narewka. Der Ort liegt außerhalb der von der polnischen Armee abgeriegelten Sperrzone an der Grenze zu Belarus. Zwei ihrer sieben Enkelkinder schmiegen sich an die Großmutter. Körper an Körper suchen sie in ihren nassen Jacken die Wärme des anderen. Ihr Atem bildet Dampfwolken in der nassen Novemberkälte. Curmis vier Monate alte Enkelin sitzt neben der Großmutter auf dem Schoß der Mutter. Da ist die kurdische Familie aus dem nordirakischen Duhok, nass und frierend auf dem Boden des polnischen Waldes. Und eine Traube von Kamerateams aus Japan, Nordamerika und europäischen Ländern richtet ihre Apparate auf die vor ihnen zitternden Menschen.

Journalisten sind eilig in die Region unweit der polnisch-belarussischen Grenze gereist, als sich am Montag kriegsähnliche Szenen am Zaun zwischen den Ländern abspielten. Da Polen der Presse den Zugang zu einer drei Kilometer tief ins polnische Territorium reichenden Sperrzone verweigert, kommen die Informationen über die Vorgänge nur in Bruchstücken und gefiltert von polnischen oder belarussischen Behörden ans Tageslicht.

imago/Viktor Tolochko Geflüchtete warten an der Grenze zu Polen.

4000 Migranten auf der belarussischen Seite der Grenze

Laut polnischem Grenzschutz versammeln sich seit Montag 4000 Migranten auf der belarussischen Seite der Grenze. Sie versuchen seitdem, den Zaun mit Holzstämmen aufzubrechen oder sich mit Spaten einen Weg darunter hindurch zu graben, heißt es von offizieller Seite in Warschau. Polen zieht auf der anderen Seite Militär zusammen.

Auf Videos in sozialen Medien sind Detonationen zu hören. Die Belarussen werfen den Polen den Einsatz von scharfer Munition vor. Warschau hat die Anschuldigungen bisher nicht kommentiert. Hinter den Geflüchteten hat die belarussische Armee einen Riegel gebildet. Zwei Armeen richten nun also ihre Waffen aufeinander, während Tausende in ihrer Mitte einen Grenzzaun überwinden wollen.

Zwei Gruppen von Migranten soll es laut Angaben der polnischen Nachrichtenagentur PAP am Dienstagabend gelungen sein, die Grenzzäune nahe der Dörfer Krynki und Bialowieza einzureißen. Einigen Migranten sei es dabei gelungen, nach Polen vorzudringen, erklärt PAP. Die Polen sprechen davon, dass die Migranten mithilfe der belarussischen Soldaten Rammböcke aus Holzstämmen bauen würden. Sie erhielten wie Baubrigaden in der Sowjetzeit Spaten und Werkzeug in die Hände gedrückt, um den Grenzzaun zu zerlegen. Beweise gibt es für die polnischen Behauptungen keine, aber es gibt Erzählungen wie die von Curmi Abus Sohn Anwar.

Belarussen in Uniform und mit Waffen hätten seine Familie am 24. Oktober an die Grenze gebracht, erzählt Anwar Abu. Er könne nicht sagen, ob es sich um das Militär oder den Grenzschutz gehandelt hat. Die Belarussen hätten die Familie danach Richtung polnische Grenze getrieben – mit ihren Waffen im Anschlag. Mit seiner betagten Mutter seien sie dabei nicht sehr schnell vorangekommen. „Die Belarussen haben uns immer wieder geschlagen.“

Am Grenzzaun angekommen, hätten sich die Belarussen in Uniform dann plötzlich hilfsbereit gezeigt. „Sie haben den Draht für uns mit einer Schere aufgeschnitten“, sagt Abu. Bevor sie jedoch die neunköpfige Familie mit ihren sieben Kindern hindurchschlüpfen ließen, hätten sie den Irakern die Smartphones weggenommen. Jene lebenswichtigen Geräte im eiskalten Nirgendwo, mit denen sich ein Weg navigieren oder Hilfe holen lässt.

Orientierungslos verirrte sich die kurdische Familie auf der anderen Seite der Grenze immer tiefer im Wald. Sie trafen polnische Soldaten, die ihnen Suppe und Tee anboten. Sie seien freundlich gewesen, meint Abu. Sie setzten die Familie aber sogleich in einen Jeep und fuhren sie zurück an die belarussische Grenze. Dort sollten sie aussteigen und zurück nach Belarus gehen.

AP/Leonid Shcheglov Migranten kampieren unter freiem Himmel in den Wäldern.

Nachtfrost setzt den Menschen, die unter freiem Himmel kampieren, zu

Viele auf Asylfragen spezialisierte Juristen bezeichnen solche Rückführungen als Pushbacks. Sie sind sich einig, dass Pushbacks über die Grenze nach internationalem Recht sowie EU-Recht verboten sind. Staaten können entscheiden, Asylanträge anzunehmen oder abzulehnen. Aber sie seien verpflichtet, sie in einem ordentlichen Verfahren zu prüfen, erklären Geflüchtetenrechtler. Das polnische Parlament hat in diesem Jahr das unmittelbare Zurückführen über die illegal übertretene Grenze zu Belarus allerdings für rechtens erklärt.

Neun Mal sei es in den vergangenen zwei Wochen für seine Familie hin- und hergegangen zwischen polnischen und belarussischen Uniformierten auf beiden Seiten der Grenze. Die irakische Familie fand Anfang November schließlich unbeobachtet aus der Sperrzone heraus und ließ sich in einer laubbedeckten Mulde nieder. Hier fand sie bislang keine Patrouille.

Die Familie hat seitdem ohne Zelt unter freiem Himmel gelebt. Nachts hat es hier in den ersten Novembernächten bereits Frost gegeben. Er überzog die Kampierenden am Morgen mit Raureif. „Wir konnten nicht einmal Feuer machen, um uns zu wärmen. Damit hätten wir uns ja verraten können“, erzählt Anwar Abu. Auch das Trinkwasser ging zur Neige. „Wir haben nur noch schmutziges Wasser getrunken.“

Wohin sie auch aufgebrochen wären, überall hätten Grenzbeamte sie erwischen können. Ohne Navigations-App eines Smartphones hätte jeder Schritt auch einer ins Verderben sein können. Ohne Geld und ohne Hoffnung blieb die Familie, wo sie gestrandet und wo sie in wenigen Nächten ein Grab auf gefrorenem Laub gefunden hätten.

Helfer in orangen Westen verteilen Rotes-Kreuz-Decken

Ana Alboth vom polnischen Hilfsnetzwerk Grupo Granica muss an ihre eigenen beiden Kinder denken, als sie Anwar Abus Töchtern und Söhnen Mützen auf den Kopf setzt. Helfer in orangen Westen verteilen Rotes-Kreuz-Decken und Wärmefolie an die Familie. Tüten mit Proteinriegeln, Nüssen und Trockenobst machen die Runde. Die Kinder greifen zu.

Alboth saß am Dienstagmittag gerade mit einer Gruppe von Helfern und Journalisten zusammen, aß eine Pilzsuppe in einem Restaurant in Michalowo nicht weit von Narewka, als ihr Smartphone klingelte. Dreißig Kilometer südlich im Wald hatte sich die Lage für Anwar Abus Familie nach der fünften Nacht in der Kälte zugespitzt. Großmutter Curmi konnte keinen Schritt mehr gehen. Die Kinder waren nach Tagen ohne Essen und kaum Wasser in der Kälte kaum mehr ansprechbar.

Wie in einem Märchen waren dann zwei syrische Frauen, selbst auf der Flucht, aus dem Wald aufgetaucht. Sie hatten die Handynummer der polnischen Helfer von Grupo Granica über Mund-zu-Mund-Propaganda erfahren, gaben Anwar Abu ihr Smartphone, damit er die Nummer anwählt. Eine Aktivistin von Grupo Granica rief dann bei Alboth an.

Helfer aus Berlin sind ins Grenzgebiet gereist

Grupo Granica hatte in Michalowo gemeinsam mit dem deutschen Bündnis „Mauerfall jetzt“ am 9. November eine Pressekonferenz vor dem Rathaus der Kleinstadt abgehalten, bevor es zum Mittagessen ging. Das Bündnis aus deutschen Nichtregierungsorganisationen wie „Leave noone behind“ und „Seebrücke Deutschland“ war am Vormittag mit dem Bus von Berlin ins polnische Grenzgebiet aufgebrochen. Die deutschen Helfer hatten für ihre Kollegen 14 Kisten mit Ausrüstung zur Lebensrettung mitgebracht. Außerdem wollten sie mit der Forderung an die Bundesregierung, am Tag des Falls der Berliner Mauer zwischen Polen und Belarus gestrandete Migranten aufzunehmen, ein Zeichen setzen.

Ana Alboth, 33, hat schnell erkannt, welche Chance die Anwesenheit der Gäste für die Familie bedeutet. Sie bat die Journalisten, mit ihr zu den gestrandeten Irakern zu fahren. „Wenn so viele Medien mit dabei sind, steigt die Chance, dass die Familie in Polen Asyl beantragen kann und nicht zurückgeschickt wird“, meinte die Helferin. Gleichzeitig informierte Grupo Granica den polnischen Grenzschutz über die Koordinaten der Familie.

imago/Viktor Tolochko Migranten an der belarussisch-polnischen Grenze

Am Himmel rattern Armeehelikopter

Auf der Fahrt von Michalewo nach Narewka passieren die Autos der Helfer und der Journalisten Militärtransporter. Am Himmel rattern Armeehelikopter. In den Hotels der Region sei kein Zimmer mehr frei, weil die Regierung ihr Personal dort unterbringe, erzählen Helfer. Mateusz Janicki von Grupo Granica hat ein mulmiges Gefühl angesichts des Truppenaufmarsches an der Grenze. Er sagt: „In Polen glaubt niemand, dass Putin und Lukaschenko sich treffen und Russland jetzt nicht genau Bescheid weiß, was er plant. Viele fürchten, hinter dem Ganzen steckt mehr.“

Anfang November hatten sich die beiden Politiker per Video zusammengeschaltet und weitere Schritte zur Bildung einer Union zwischen Russland und Belarus verabredet. Am Dienstag sicherte Putin Lukaschenko telefonisch seine Unterstützung im Migrantenstreit mit Polen zu. Er kritisierte Warschau für das „harte Vorgehen gegenüber friedlichen Menschen“ an der Grenze, verlor kein Wort darüber, dass Belarus seit Monaten Visa in Ländern wie dem Irak verteilt und Migranten in Sonderflügen nach Minsk transportiert. Für Mateusz Janicki steht fest, wer die hauptsächliche Verantwortung für das Elend an der Grenze trägt: Alexander Lukaschenko.

Als die Grenzbeamten, von den Helfern über den Standort der Abus informiert, im Wald eintreffen, dort, wo die Familie kampiert, wirken sie angesichts der versammelten Presse eher verärgert. Sie treiben die Journalisten zur Seite, lassen sich die aufgeweichten Pässe von Anwar Abu geben.

Einige Grenzbeamte versuchen, Curmi Abu aufzurichten. Die ältere Frau sackt immer wieder zusammen. Schließlich organisieren zwei der Grenzer eine Trage. Sie hieven die Frau darauf, schleppen sie und ihr Elend davon. Der Rest der Familie erhebt sich, klaubt Kleidung aus dem Laub auf. Dann setzen sich die Abus, in Wärmedecken gehüllt, in Bewegung, gehen hinter den Grenzbeamten her. Die Helfer folgen, auch die Journalisten. Eine polnische Fernsehreporterin kann ihre Tränen nicht zurückhalten. Sie wird von einer Kollegin in den Arm genommen.

Wird der Rest der Familie wieder in die Sperrzone geschickt?

Ana Alboth ist sich nicht sicher, ob ihr Manöver erfolgreich sein wird. „Es kann auch sein, dass sie die ältere Frau ins Krankenhaus bringen und den Rest wieder zum Pushback in die Sperrzone schicken“, sagt sie. Es komme häufig vor, dass Familien getrennt würden.

Kälte und Nässe kriecht durch alle Schichten der Kleidung. Helfer und Journalisten sind froh, dass sie wieder in ihre Autos steigen können, nachdem der Krankenwagen und das Geländeauto des polnischen Grenzschutzes mit der irakischen Familie abgefahren sind.

Ana Alboth, die polnische Helferin, bereitet sich auf eine weitere lange Nacht vor. Sie wird wieder mit Infrarotlampen und einem Rucksack voller Wärmedecken und Thermoskannen voller Tee und Suppe durch den Wald laufen. Sie habe dabei Menschen ohne Schuhe angetroffen. Und sie habe Angst, über Leichen zu stolpern. „Wir bekommen aus der Sperrzone Anrufe von Migranten, die uns fragen, was sie mit den Toten machen sollen, die sie finden“, sagt Alboth.

Schlimm sei es auch, auf Kinder zu treffen. „Wir würden sie am liebsten mitnehmen, irgendwohin, wo es warm ist, aber das dürfen wir nicht. Wir geben ihnen heiße Suppe und müssen uns dann umdrehen und weiterlaufen. Es gibt so einen himmelweiten Unterschied bei uns zwischen Moral und Recht“, sagt sie.

Der nächste Tag bricht klar an. Für die kommende Nacht bedeutet das wieder einen Sternenhimmel und Temperaturen unterhalb des Gefrierpunkts. Der Bus des deutschen Bündnisses „Mauerfall jetzt“ ist zurück in Berlin. Er hatte keine Migranten an Bord.