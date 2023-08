„Dafür hätten wir zwei Panzer kaufen können“: In der Ukraine wächst das Misstrauen

In Europa sprechen wir weithin noch immer von DEN Ukrainern, die dies oder das wollen, sagen oder denken – quasi ein ukrainisches Meinungskollektiv, alle marschieren sozusagen im Gleichschritt. Das mag, sieht man von einigen Ausnahmen ab, etwa von generell prorussisch gesinnten Ukrainern oder Kollaborateuren, für die erste Zeit des Krieges gar nicht so falsch gewesen sein: Die ukrainische Gesellschaft stellte sich gemeinsam gegen den übermächtigen Feind, größere Diskurse waren fehl am Platz.

Doch die Zeiten haben sich auch in der Ukraine geändert, mitunter wächst die Unzufriedenheit mit politischen Entscheidungen. Noch immer kämpft man gegen Putins Armee, die das Land im Februar vergangenen Jahres angegriffen hatte. Doch man diskutiert wieder offener miteinander, zeigt Gräben auf und übt Kritik – und man tut dies auch Außenstehenden durchaus kund, wie bei einem Besuch in der ukrainischen Hauptstadt Kiew dieser Tage unter Beweis gestellt wurde.

Ukrainischer Dreizack statt Hammer und Sichel

Erster Schauplatz. Weithin sichtbar thront hoch über Kiew ein für ehemals sowjetische Städte nicht untypisches Symbol: die Mutter-Heimat-Statue. Ähnliche Denkmäler findet man etwa auch in Wolgograd, in Jerewan oder Tiflis. Doch nirgendwo löste das Denkmal derartige Kontroversen aus, wie hier in der ukrainischen Hauptstadt. Zur Erklärung: In der rechten Hand hält die „Mutter“ das Schwert erhoben, in der linken das Schild – auf dem zweiten waren bis vor kurzem Hammer und Sichel, die Symbole des Kommunismus, zu sehen. Sie wurden dieser Tage, begleitet von großer medialer Inszenierung, abmontiert und durch den ukrainischen Dreizack ersetzt.

Auf unterschiedlichsten Kanälen wurde das Video des ersten Anbringens des riesigen Nationalsymbols verbreitet, ein Bauarbeiter schwenkt die ukrainische Fahne an der Oberkante des Schildes – ein patriotischer Akt höchster Ordnung also. Man möchte glauben, dass aus diesem Grund die Menschenmassen zum Platz des Geschehens strömen und sich über einen weiteren symbolischen Sieg gegen Russland freuen. Tatsächlich sind viele Ukrainer gekommen, nicht wenige freuen sich über die „Beseitigung der dunklen sowjetischen Vergangenheit und den nächsten Schritt in die Zukunft“, doch es gibt auch überraschend viel Kritik.

Arbeiter entfernen ein sowjetisches Emblem vom Mutterland-Denkmal in Kiew. Die Insignien werden durch ein ukrainisches Emblem ersetzt. Jae C. Hong/AP

„Endlich ein neues Angriffsziel für Putin“

Vom berühmten Höhenkloster kommend stehen am Vorplatz Panzer und Geschütze, dazwischen bleiben Menschen immer wieder stehen, um auf das neu adaptierte Denkmal zu blicken. „Was für Geldverschwendung, dafür hätten wir besser zwei Panzer kaufen können“, sagt ein junger Mann und erklärt weiter: „Was bringt es, das Geld in symbolhafte Dinge zu investieren, wenn wir den Krieg an der Front vielleicht verlieren.“

Er ist mit seiner Meinung nicht alleine. Immer wieder hört man, dass die Politik damit von der bisher eher enttäuschend verlaufenden Gegenoffensive ablenken möchte. Einer der Historiker vom sich neben der Statue befindlichen Nationalen Museum der Geschichte der Ukraine im Zweiten Weltkrieg, zu dem die Mutter Heimat übrigens auch offiziell gehört, weiß um die Problematik: „Sie wissen wie ich, dass es im Krieg auch immer um Symbole geht. Doch viele verstehen das nicht, sie sehen, dass Geld in falsche Kanäle fließt.“ Allgegenwärtig ist auch die Angst, dass mit solchen Aktionen der bisher noch stark vorhandene Wille für Spenden gebrochen werden könnte. Der Umstand, dass der Umbau privat finanziert worden sein soll, ändert die Meinung der Menschen kaum. Eine ältere Dame motzt sarkastisch: „Endlich haben wir ein neues Angriffsziel für die Russen geschaffen.“

Eindringliche Warnung vor Übermut

Schauplatzwechsel in Richtung des St. Michaelskloster, auf dessen Vorplatz sich seit Mitte des vergangenen Jahres ausgebrannte russische Militärfahrzeuge befinden, die von der ukrainischen Armee erbeutet werden konnten. Es ist ein skurriles Bild, wenn man zum berühmten Glaubensort marschiert und einem die Panzerrohre entgegenzielen. Das sehen auch nicht wenige Gläubige kritisch, von denen einige seit der Installation dieser „Ausstellung“ die Gegend meiden. Tamara, eine ältere Ukrainerin, stellt klar: „Früher bin ich dort immer wieder sehr gerne hingekommen.“ Auch als man an der Außenmauer des Klosters vor einigen Jahren eine immer wieder größer gewordene Gedenkstätte für die ukrainischen Gefallenen aus dem Krieg seit 2014 errichtete: „Kirche und Gedenken an die Verstorbenen, das passt doch zusammen. Aber warum muss man hier Panzer zur Schau stellen? Panzer, in denen Menschen gestorben sind und über die man sich hier lustig macht. Auch wenn es uns angreifende Russen waren, denen man nichts Gutes wünscht – das gehört sich einfach nicht“, meldet die Frau ihre Kritik an.

Man erkennt, dass die ukrainische Bevölkerung geteilter Meinung ist. Etwas mehr als die Hälfte der Personen, die hier vorbeikommen, begegnen den „Ausstellungsstücken“ wohlwollend, machen Selfies, amüsieren sich gut. Die andere Hälfte übt jedoch hinter vorgehaltener Hand teils heftige Kritik. „Noch ist der Krieg nicht gewonnen“, sagt ein älterer Mann, der vor etwaigem Übermut warnt. „Niemand dachte, dass wir die Russen aufhalten können. Nun rechnet kaum jemand mehr mit einem russischen Sieg, doch auch das kann schnell gehen.“

Berliner vor Ort hat Bedenken: „So wird es langfristig keinen Frieden geben können“

Das Bild, das sich auf dem Vorplatz des St. Michaelskloster zeigt, würde Tamara noch weniger gefallen: Männer stellen sich vor einen Lenkwaffenstarter und zeigen den Mittelfinger in die Kamera, viele machen sich lustig: „Nun hat Putin seine Armee also in Kiew, so hatte er sich das wohl nicht vorgestellt“, spaßt ein junger Mann, der mit seiner Familie hierhergekommen ist, vor einem Raketenwerfer. Eine Mutter hebt das Kind auf den Panzer, es posiert stolz auf der ausgebrannten Oberfläche. Auf einem Panzerrohr wurde ein Sticker mit der Aufschrift „Technisch bedenklich“ angebracht – in deutscher Sprache. Die einfach gebundenen oder schön geflochtenen Bänder in den ukrainischen Landesfarben, die auf einige der Panzer gebunden, sowie die Botschaften, die von den Menschen auf die verbrannten Vehikel geschrieben wurden und von Zustimmung zeugen, gehen dabei fast unter.

Ein Blick auf das Kiewer Höhlenkloster Evgeniy Maloletka/AP

Unter den Besuchern hier vor Ort befindet sich auch ein Mann mit militärisch anmutender kakifarbener Hose, der mit seiner Digitalkamera sämtliche Details an den ausgebrannten Fahrzeugen fotografiert: Richard ist gebürtiger Münchner, diente selbst zwölf Jahre bei der Bundeswehr und wohnt mittlerweile in Berlin. Der sich selbst als moralischer Unterstützer der Ukraine bezeichnende Deutsche stimmt in den Chor der Kritiker mit ein: „Es ist sehr bitter mitanzusehen, wenn Eltern ihre Kinder auf die Panzer stellen. Sie werden hier schon militärisch sozialisiert, so wird es langfristig keinen Frieden geben können.“ Harte Worte, doch nicht wenige hier sind der Meinung, dass die immer stärker militärisch angehauchte Sozialisierung der ukrainischen Kinder noch zum Problem fürs eigene Land werden könnte.

Zankapfel Klitschko(-Brücke)

Geografisch in etwa zwischen Mutter-Heimat-Statue und dem St. Michaelskloster findet man einen weiteren Platz, der die Menschen entzweit – die Brücke über die Wolodymyr-Abfahrt, die im Volksmund als Klitschko-Brücke bekannt ist. Die im Jahr 2019 eröffnete Glasbrücke ist bei den Bewohnern eigentlich sehr beliebt. Auch dieser Tage tollen Kinder auf ihr herum, machen verliebte Pärchen Selfies, schweifen ältere Leute über den Dnepr in die Ferne. Dass sie dies nun im August so problemlos tun können, ist keineswegs selbstverständlich. Am 10. Oktober des vergangenen Jahres wurde die Brücke nämlich von einer russischen Rakete getroffen, die Bilder der von Kameras aufgenommenen Explosion gingen um die Welt.

Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko erläutert vor Pressevertretern den Abriss eines Denkmals für die Freundschaft zwischen der Ukraine und Russland. Sergei Chuzavkov/dpa

Schon am darauffolgenden Tag trat Bürgermeister Vitali Klitschko vor die Presse und erklärte, dass die Reparaturarbeiten der überraschend wenig beschädigten Brücke schon begonnen hätten. Und tatsächlich: Mitte Dezember wurde sie bereits wieder eröffnet, vom russischen Angriff blieben keine Spuren. Doch wer meint, dass dies bei allen Menschen hier in Kiew zu Jubelstürmen führte, der irrt. „Hätte der Bürgermeister das auch getan, wenn die Brücke nach Wolodymyr Selenskyj benannt gewesen wäre?“ Das sei doch reine Selbstinszenierung, erklärt ein mittelalter Mann vor dem direkt an die Brücke angrenzenden Denkmal der Völkerfreundschaft.

„Seine Brücke war ihm wichtiger als die Sicherheit“

„Die Sicherheit der Menschen war ihm offensichtlich nicht so ein Anliegen wie der Wiederaufbau der Brücke“, meint der aus dem Osten des Landes hierher geflüchtete Oleg vorwurfsvoll. „Seiner Brücke“, schickt er nach. Der junge Mann spielt auf ein Drama an, das Klitschko bis heute nachhängt und für das er von Präsident Selenskyj sogar beinahe aus dem Amt befördert worden wäre. Vor einigen Wochen wollten Menschen in Kiew bei Luftangriffsalarm Schutz in einem Bunker suchen – er war jedoch versperrt, zwei Frauen und ein Kind starben. Seither gibt es teils harsche Kritik am ehemaligen Schwergewichtsweltmeister, wonach er die Sicherheit in seiner Stadt nicht gewährleisten könne.

Es sind drei Beispiele, die (verständliche) Risse im ukrainischen Meinungskollektiv zeigen, die das Ende der Gleichschritt und den Übergang zu einer wieder neuen Phase für die ukrainische Gesellschaft demonstrieren. Die angeführten drei Komplexe sind Nischenthemen, jedoch symptomatisch. Denn an allen drei Schauplätzen wurde darüber hinaus das immer wieder selbe Thema angesprochen und das könnte für den inneren Zusammenhalt der Ukraine während des Krieges und besonders danach ein existenzielles Problem darstellen: die Korruption.



