In Ramallah ist viel los. Das Leben auf den Straßen floriert, Menschenmassen bewegen sich durch alle Gassen des Zentrums. Obst, Snacks und Kaffee werden am Straßenrand verkauft. Es ist das charakteristische Chaos, das man aus den meisten arabisch geprägten Städten kennt. Würde man nicht wissen, dass nur wenige Dutzend Kilometer entfernt ein erbitterter Krieg seine nächste Stufe erreicht hat – hier würde man auf den ersten Augenblick nichts davon merken. Es ist ein konträres Bild zu vielen israelischen Städten dieser Tage, die teils noch immer unter Schock stehen.

Die palästinensischen Gebiete sind in ihrer Führung zweigeteilt: Im Gazastreifen regiert die Hamas, im Westjordanland die Fatah von Palästinenser-Präsident Mahmud Abbas. Doch die Fatah hat keinen großen Rückhalt in der Bevölkerung, seit 2006 fanden keine Wahlen mehr statt. Doch wie die gelben Fatah-Fahnen in Ramallah nur noch verlottert aussehen, so ähnlich wird auch das Bild über die Bewegung selbst von vielen hier gezeichnet: Getrieben von Korruption und Unfähigkeit wolle ein nicht kleiner Teil in Ramallah die Fatah am liebsten loswerden. Immer wieder sieht man in der Stadt die grünen Fahnen, jene der Hamas. Sie hängen, anders als die gelben der Fatah, nicht verwahrlost an Straßenlaternen, sondern werden aktiv geschwenkt und stolz vor sich hergetragen.



Es fällt zwar auf, dass sich viele Menschen hier gegen die Hamas aussprechen, ihre Methoden nicht gutheißen wollen – sprechen wollen sie darüber jedoch nicht. Fotos wollen sie schon gar keine schießen lassen. Es wirkt, als würde die Angst in Ramallah umgehen. Wortführer sind nun andere.

Ladenbesitzer in Ramallah: „Wenn Israel und die USA mit Gaza fertig sind, dann ist das Westjordanland an der Reihe“

Im Zentrum von Ramallah betreibt Madschid ein Geschäft für Tücher, Stoffe und Taschen. Er ist einer von ganz wenigen hier, der auch wirklich sprechen möchte: „Wenn Israel und die USA mit Gaza fertig sind, dann ist das Westjordanland an der Reihe – auch Ramallah.“ Er rechne mit Zehntausenden von Toten und glaube, dass dies nicht zu hochgeschätzt sei. „Sie wollen Tatsachen schaffen“, meint er. Über die innenpolitische Lage im Westjordanland hat er eine klare Meinung: „Die Fatah ist schwach, sehen Sie sich diese Menschen doch nur an.“ Polizei und Militär seien von der Fatah eingesetzt und ihnen treu, doch die Menschen habe sie schon lange verloren.

Auch im Westjordanland beherrscht der Gazastreifen die Schlagzeilen, auch wenn das tägliche Leben ganz normal weiterzugehen scheint. Lukas Moser

Einen starken Willen habe niemand von ihnen: „Sobald die Israelis hierherkommen, knicken sie ein.“ Er nimmt ein Gummiband, hält es hoch und biegt es. Genauso stark sei die Fatah, alle würden einknicken. „Es wird einen Anruf geben und dann geben sie ihre Waffen ab, ziehen die Uniform aus und die Shorts an. So ist die Fatah.“ Ob denn die Hamas dann in Ramallah stark sei? „Ich weiß es nicht“, lacht er verschmitzt. „Vielleicht. Sprechen Sie mit den Menschen, Sie werden es erfahren.“

Palästinensischer Soldat am Präsidentenpalast: „Es ist ein Krieg von Israel gegen die Hamas und von der Hamas gegen Israel“

Auf der Straße in Richtung des Präsidentenpalasts stehen drei gepanzerte Polizeiwagen, einige Meter vor ihnen ein weiterer. Dort wacht ein Mann mit Splitterschutzweste, er ist der Polizeichef der Einheit, die den Palast von Palästinenserpräsident Abbas schützt – Muqataa nennen die Palästinenser dieses administrative Zentrum. „Manche Palästinenser kommen hier her und wollen protestieren, weil unser ‚Big Boss‘ hier ist. Sie wollen zwar nur ihre Meinung sagen und keinesfalls mit uns kämpfen, doch wir schützen Präsident Abbas“, sagt er. Jeder könne seine Meinung sagen, aber nicht in Muqataa.



Wer diese Palästinenser sind, die hier protestieren? Er weicht der Frage aus, lächelt nur leise. Sind es Unterstützer der Hamas? „So kann man das nicht sagen. Wir sind alle Palästinenser und unter uns gibt es viele verschiedene Gruppen. Sie müssen aber verstehen, dass es nur einen Präsidenten gibt.“ Sollte die Lage auch hier in Ramallah eskalieren, sei es nicht ihre Aufgabe, die Palästinenser zu schützen. Im Zentrum stünde der Boss, erklärt er.

Das Mausoleum von Jassir Arafat in der Muqataa. Chromorange/Imago

Auf der anderen Seite des Präsidentenpalasts steht ein Soldat, der zwar stolz seinen Namen sagt, am Ende aber darum bittet, ihn nicht zu veröffentlichen. Er bestätigt, dass viele Menschen in Ramallah auch die Hamas unterstützen, doch es gebe auch viele Freunde der Fatah. „Das wechselt oft sogar“, meint er. Auch für sie sei es als Soldaten hier schwierig. Immer wieder sollen die Israelis kommen, die Reaktionen des Fatah-Militärs sollen jedoch unterschiedlich sein: „Manchmal bleiben wir stark, manchmal geht es nicht“, erklärt er, ohne dies näher ausführen zu wollen. „Wir können hier nicht wirklich sprechen. Sie wissen, wo wir uns befinden.“

Es sei nicht ihr Konflikt, der da seit dem 7. Oktober aufflammt. „Es ist ein Krieg von Israel gegen die Hamas und von der Hamas gegen Israel“, ist der Soldat um Abgrenzung zur konkurrierenden Bewegung in Gaza bemüht. Doch er glaubt, dass der Krieg gravierende Auswirkungen auf die Lage in Ramallah haben könnte. Ob er denn wisse, dass die Bevölkerung von Ramallah zu Teilen glaube, dass das Militär und die Polizei bei einem direkten israelischen Eingreifen hier aufgeben würde? Er bejaht. Und ob sie es wirklich tun würden? „Es stimmt zumindest, dass es viele Leute denken.“

Demonstration in Ramallah: „Israel zeigt keine Humanität“

Am berühmten Manara-Platz im Zentrum Ramallahs formiert sich am frühen Nachmittag eine Demonstrationsmenge. Im Zentrum stehen Frauen und Kinder, die Bilder hochhalten – laut eigenen Angaben Bilder ihrer Ehemänner und Väter, die in israelischen Gefängnissen sitzen. Seit dem 7. Oktober hätten die Israelis sie verlegt, ihnen den Kontakt nach außen verboten, die Bedingungen massiv verschärft. Die Stimmung ist getrübt und ruhig, Vorwürfe gegen die israelischen Behörden werden entschieden, jedoch mit geringer Lautstärke vorgetragen.

Wie gegen die palästinensischen Gefangenen vorgegangen wird, sei „unmenschlich“, erklärt ein Demonstrant. Doch der Protest richte sich auch gegen die Situation in den Palästinensergebieten im Allgemeinen, gegen die wahrgenommene Unmenschlichkeit der Israelis und die Bombardierung des Al-Ahli-Krankenhauses in Gaza. Auch wenn es Hinweise darauf gibt, dass militante Palästinenser selbst für diese Explosion verantwortlich sind, haben die Menschen hier eine klare Meinung: „Das passt zu Israel, so sind sie.“ Im Zentrum steht jedoch auch die Unterstützung der Al-Qassam-Brigaden – jenes militärischen Arms der Hamas, der für das Massaker am 7. Oktober hauptverantwortlich zeichnet.

Solidaritätskundgebung für palästinensische Gefangene in israelischen Gefängnissen. Lukas Moser

Als große Gegner sind Israel und die USA auserkoren, sie werden bei Gesprächen fast durchgehend in einem Atemzug erwähnt. Deutschland und etwa Großbritannien werden als positive Kräfte im Westen genannt, denn dort seien „die Menschen drauf gekommen, was die Zionisten anrichten“ – gemeint sind mit dieser Argumentation die großen pro-palästinensischen Demonstrationen, etwa eben in Berlin-Neukölln oder London. In einem Camp nur wenige Kilometer nördlich von Ramallah wurde vor einem Tag das Haus eines inhaftierten Hamas-Führers zerstört, das sei „die tägliche Schikane“, heißt es.

Von Kleinkindern bis zu sehr alten Rentnern sind alle Altersschichten hier vertreten. Suad, ein noch minderjähriges Mädchen mit Palästina-Fahne in der Hand und Kufiya über den Haaren, möchte protestieren – aber generell, nicht nur für die palästinensischen Gefangenen: „Wir sind hier für alle Palästinenser. Täglich gibt es Angriffe, Israel zeigt keine Humanität – sie töten Tausende und Abertausende jeden Tag.“ Man müsse nun für jene Palästinenser aufstehen, die es aktuell nicht können, sagt sie in Bezug auf die Menschen im Gazastreifen. Es sind Meinungen, die man hier an jeder Straßenecke hört.

Mädchen in Ramallah: „Alle Israelis müssen aus unserem Land“

Natürlich habe sie keine Angst vor den israelischen Soldaten, nur vor Gott. Niemand bekomme nun mit, was im Gazastreifen wirklich passiere, denn das Internet ist ausgefallen: „Ich hoffe sehr, dass Elon Musk kommt und uns das Internet nach Gaza bringt. Er unterstützt ja auch den Freiheitskampf der Ukrainer.“ Ein Vergleich, den viele als hinkend bezeichnen würden – hier funktioniert er, das wird in vielen Gesprächen klar. „Wir fordern, dass die Welt für uns einsteht, nach so vielen Jahren der Unterdrückung geschieht nun der Genozid an uns Palästinensern. Wir können so nicht mehr leben, es reicht“, erklärt sie mit aufgebrachter Stimme.

Doch als das Gespräch auf den 7. Oktober fällt, wird sie ruhiger. Sie fasst sich und erzählt: „Niemand kann sagen, dass das, was wir da gesehen haben, keine Schlacht war. Aber alles, was die Hamas getan hat, ist gerechtfertigt. Israel hat uns seit Jahrzehnten unterdrückt, wir verteidigen uns nur zurück.“ Das Mädchen mit jugendlicher Brille und lieblicher Stimme erzählt vom Massaker, als wäre es ein geregelter Boxkampf gewesen. „Wir haben jedes Recht, uns zu verteidigen und zurückzuschlagen.“ Sie denkt nach und wird aggressiv: „Aber warum fragen Sie mich nach dem 7. Oktober? Warum fragen Sie mich nicht nach der Nakba?“

ARCHIV – Eine Palästinenserin hält einen Schlüssel hoch, der die Forderung der Palästinenser symbolisiert, in das Land zurückzukehren, aus dem sie während des israelischen Unabhängigkeitskrieges geflohen sind oder vertrieben wurden. Ahmed Zakot/imago

Sie lenkt ab, mittlerweile hat sich eine Traube junger Mädchen in entsprechender Adjustierung um uns gebildet. Das Gespräch sollte nicht weiter in diese Richtung geführt werden. „Das Verhältnis zwischen getöteten Palästinensern ist so viel höher im Vergleich zu getöteten Israelis – oft werden sie sogar nur verletzt. Das geht weiter, als man es mit Worten überhaupt beschreiben kann“, fährt sie fort. Wie dieser offenkundig mit so viel Hass aufgeladene Konflikt enden soll? „Der einzige Weg ist, dass alle Israelis unser Land verlassen.“ Das Mädchen spricht wie eine Politikerin, manche würden sie auch rhetorisch in die Kategorie Hassprediger einordnen.

Ramallah: Der 7. Oktober „war ein Sieg, eines der wichtigsten Geschehnisse seit der Nakba“

Doch sie ist keine Ausnahme unter den Menschen, die sich rund um die Protestkundgebung getroffen haben. Eine Gruppe von jungen Männern sitzt am Bordsteinrand, einer möchte erzählen: „Die israelischen Soldaten kommen immer wieder nach Ramallah. Manche Gegenden sind gefährlicher, manche nicht. Fast jeden Tag gibt es Proteste von uns, aber im Grunde sind wir sicher.“ Die Palästinenser hier in Ramallah stünden Seite an Seite mit den Menschen in Gaza: „Wir hassen die Besatzer und wir wollen die Besatzung beenden“, erklärt er mit ruhiger Stimme. Er glaube, dass es der israelische Plan sei, nach „Erledigung des Gazastreifens“ auch hier ins Westjordanland zu kommen. „Doch wir werden sie nicht hereinlassen, diesmal nicht mehr.“

Bald fällt das Gespräch auf die Fatah, sie wird strikt abgelehnt. Sie sei korrupt, deshalb unterstütze man die Hamas. Ein anderer junger Mann schaltet sich ins Gespräch ein: „Sie müssen wissen, es gibt keine Hamas im Westjordanland, nur in Gaza. Es gibt zwar andere starke Gruppen, die Freunde der Hamas sind und die, die Hamas nicht wollen, doch die Menschen hier in Ramallah und im gesamten Westjordanland fordern, dass die Hamas selbst hierherkommt und die Macht übernimmt.“ Seit beinahe 80 Jahren würden die Palästinenser sterben und das müsse nun enden. Zwar gebe es im Moment nicht viel, was man tun könne, doch man müsse „Seite an Seite mit unseren Leuten in Gaza stehen. Wir wollen jetzt gemeinsam die Besatzung beenden“.

Der palästinensische Präsident Mahmoud Abbas. Die von ihm geleitete Palästinensische Autonomiebehörde wird von vielen als korrupt und ineffizient angesehen. Christophe Ena/pool

Aggressiv wird es erneut, als der 7. Oktober angesprochen wird. Mit ernster Miene und einem Hauch von Stolz erklärt der Mann: „Es war ein Sieg, eines der wichtigsten politischen Geschehnisse seit der Nakba im Jahre 1948. Wir sind so stolz auf die Hamas.“ Wieder mischt sich der andere Gesprächspartner ein: „Nach so langer Zeit der Unterdrückung sind wir endlich aufgestanden, darauf haben wir jahrzehntelang gewartet.“



Das Argument, dass beim Angriff doch sogar Kinder und schwangere Frauen getötet wurden, lässt der Mann nicht gelten: „Nein, das war nie der Fall.“ Wieder mischt sich der andere ein: „Sie wurden nur als Geiseln genommen. Im Fernsehen können Sie sehen, wie gut sie behandelt werden. Hin und wieder werden sogar Geiseln freigelassen.“ Israel benutze hier Propaganda, um die Situation weiter eskalieren zu lassen, meint er.

Auch seine Vorstellungen von der Zukunft überraschen: „Im Moment warten wir hier im Westjordanland auf den Moment, wenn die Palästinenser aus Gaza in Israel einmarschieren, denn wir wissen: Israel kann am Boden nicht gewinnen – das hat man bereits in der Vergangenheit gesehen. Daher warten wir nur auf diese Attacke und wir hoffen, dass es bald geschehen wird.“

In der Westbank „wird es passieren – ihr werdet merken, wenn es losgeht“

Die Demonstrierenden formieren sich um, dann geht es skandierend durch die Straßen von Ramallah. Einige Menschen bleiben am Straßenrand stehen, blicken argwöhnisch auf die Menge. Andere freuen sich und schließen sich an. Die Spaltung wird auch hier offensichtlich, wenngleich eine Seite „nur“ verstummt.



Ein Mann namens Azuz erklärt: „Die Brigaden kämpfen in Gaza tagtäglich, aber auch wir haben hier schon Kämpfe – etwa in Qalandia oder Bet El, jede Nacht.“ Qalandia heißt jener berühmte Checkpoint, über den die Menschen von Jerusalem nach Ramallah kommen. Bet El ist eine israelische Siedlung einige Kilometer nordöstlich von Ramallah.

Azuz wirkt selbstbewusst, den Protestzug hat er mitunter selbst angeführt. Seine Worte trägt er zwar durchwegs mit einem verschmitztem Tonfall vor, das soll jedoch nicht über den Inhalt hinwegtäuschen: „Die Kämpfe werden sich ausweiten. Aber es wird nicht so, wie Sie es sich denken. Warten Sie noch eine Woche.“ Was er damit meint? „Ich kann es jetzt noch nicht sagen, aber es wird passieren und ihr werdet merken, wenn es losgeht.“ Wo es passieren wird? „In Ramallah und überall in Palästina. Auch dort, wo man das Gebiet Israel nennt.“ Ob es sich um eine Drohung oder eine Schätzung handelt, will er nicht beantworten. Er müsse nun zum Friseur und geht davon.



Was an solchen Ankündigungen dran ist, kann schwer abgeschätzt werden. Doch zweifelsfrei muss man sich in den kommenden Tagen und Wochen noch auf einiges einstellen. Für Israel, für Europa, doch auch für die „anderen“ Menschen in den Palästinensergebieten, sind das keine guten Aussichten. Eine große Eskalation auch im Westjordanland könnte ein erneuter Paradigmenwechsel werden.



Haben Sie Feedback? Schreiben Sie uns! briefe@berliner-zeitung.de