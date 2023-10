Nach ihrem Besuch in Israel wird EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen für ihre Aussagen zum Krieg gegen die Hamas kritisiert. Der Vorwurf: Die deutsche Spitzenpolitikerin habe die israelische Regierung nicht ausdrücklich zur Einhaltung des Völkerrechts aufgefordert und versäumt, die humanitären Folgen im Gazastreifen zu thematisieren.

Bei ihrem Besuch am Freitag hatte von der Leyen Israel ihre volle Unterstützung zugesichert. „Europa steht an der Seite Israels“, erklärte sie nach einem Treffen mit Regierungschef Benjamin Netanjahu. Die radikalislamische Palästinenserorganisation Hamas habe „den abscheulichsten Angriff auf Juden seit dem Holocaust“ verübt. Israel habe deshalb das Recht auf Verteidigung. „Mehr als 1300 Menschen wurden von den barbarischen Terroristen der Hamas ermordet, die gegen Israel kämpft“, sagte von der Leyen. Das sei „Terrorismus“.

EU-Diplomat: „Das ist nicht die Linie, der die Mitgliedstaaten zugestimmt haben“

Von der Leyen hatte zuvor unter anderem den Kibbuz Kfar Aza nahe der Grenze zum Gazastreifen besucht. Dort hatte die Hamas nach Angaben von Augenzeugen am vergangenen Wochenende ein Massaker unter den israelischen Bewohnern angerichtet. Mehr als hundert Menschen sollen getötet worden sein. Begleitet wurde von der Leyen von EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola.

In der EU werden nun Vorwürfe laut, die EU-Kommissionschefin habe sich nicht zu den humanitären Folgen der israelischen Vergeltungsangriffe gegen die Hamas im Gazastreifen geäußert. Das berichtet Politico. „Sie hat einfach gesagt, dass Israel das Recht hat, sich selbst zu verteidigen, Punkt“, zitiert die Zeitung einen Diplomaten, der anonym bleiben wollte. „Das ist nicht die Linie, der die Mitgliedstaaten zugestimmt haben.“

Am vergangenen Dienstag hatten die EU-Außenminister die Angriffe der Hamas gemeinsam verurteilt. Zugleich forderten sie „den Schutz der Zivilbevölkerung und Zurückhaltung, die Freilassung von Geiseln, die Ermöglichung des Zugangs zu Nahrungsmitteln, Wasser und Medikamenten in Gaza im Einklang mit dem humanitären Völkerrecht und die Einrichtung humanitärer Korridore“.

Von der Leyen sagte am Freitag: „Ich weiß, dass die Reaktion Israels zeigen wird, dass es eine Demokratie ist.“ Metsolas Sprecher Jüri Laas wird von Politico mit den Worten zitiert, die Parlamentspräsidentin habe bei Treffen mit Beamten betont, dass es wichtig sei, wie man auf die Terroranschläge reagiere.

FDP-Politiker Körner: Kritiker haben „moralischen Kompass“ verloren

Die Vorsitzende der sozialdemokratischen Fraktion im Europäischen Parlament, Iratxe García, sagte Politico: „Sowohl Ursula von der Leyen als auch Roberta Metsola haben zu Recht die Solidarität Europas und die absolute Verurteilung der Terroranschläge der Hamas gezeigt.“ Trotzdem schränkte sie ein: „Als oberste Repräsentanten der EU und ihrer Institutionen hatten sie jedoch die Pflicht, die Position der gesamten Union einschließlich ihrer Mitgliedstaaten zu vertreten.“ Mit ihrem Besuch in Israel hätten sie „versagt und eine inakzeptable Voreingenommenheit aufrechterhalten, die nur Schaden anrichten kann.“

Der FDP-Europaabgeordnete Moritz Körner reagierte ungehalten auf die Aussagen der Sozialdemokratin García. „Wer sieben Tage, nachdem 1300 unschuldige Israelis abgeschlachtet, vergewaltigt, enthauptet, verbrannt und entführt wurden, die Solidaritätsbekundungen mit Israel als inakzeptable Voreingenommenheit kritisiert, hat seinen moralischen Kompass endgültig verloren“, sagte Körner der Berliner Zeitung. „Wer dagegen ist, dass die EU sich jetzt mit Israel solidarisiert, stellt de facto das Existenzrecht Israels infrage.

Währenddessen kritisierte auch die französische Europaabgeordnete Nathalie Loiseau die Aussagen von Kommissionschefin von der Leyen. Im sozialen Netzwerk X schrieb sie: „Frau von der Leyen ... Sie vergessen eine wichtige Botschaft: Israel muss das humanitäre Völkerrecht respektieren.“

Am Samstag hatte die EU-Kommission angekündigt, ihre humanitäre Hilfe für den Gazastreifen zu verdreifachen und auf 75 Millionen Euro zu erhöhen. „Die Kommission unterstützt das Recht Israels, sich gegen die Hamas-Terroristen zu verteidigen, und zwar unter voller Einhaltung des humanitären Völkerrechts“, heißt es in einer Erklärung.

Hamas hat mindestens 120 Menschen in den Gazastreifen verschleppt

Die radikalislamische Palästinenserorganisation Hamas hatte Israel am Samstag vergangener Woche mit Tausenden Raketen und rund 1500 Kämpfern am Boden angegriffen. Nach jüngsten Angaben der israelischen Verteidigungskräfte hat die Hamas 126 Menschen als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt und mehr als 1300 Menschen getötet.

Die israelische Armee nahm in der Folge den von der Hamas beherrschten Gazastreifen unter Dauerbeschuss und riegelte das dicht besiedelte Palästinensergebiet ab. Am Freitag forderte Israel rund 1,1 Millionen Palästinenser im Norden des Gazastreifens auf, ihre Häuser zu verlassen und sich im Süden des Gebiets in Sicherheit zu bringen. Durch die israelischen Angriffe auf den Gazastreifen wurden nach Angaben der Hamas-Behörden bisher mehr als 2300 Menschen getötet. (mit AFP)