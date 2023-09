Am 10. September fand die erste indische G20-Präsidentschaft in Neu-Delhi ihren Höhepunkt. Die Stadt war dekoriert, als würde eine Weltausstellung eröffnet. Die Euphorie in der Bevölkerung war groß. Rikscha-Fahrer und Chaiwalas sprechen über die ausländischen Gäste. Besonders der indischstämmige britische Premierminister Rishi Sunak sorgt für positive Resonanz, ebenso wie Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. Aber der Star des Gipfels ist Narendra Modi, der überlebensgroß und übertrieben oft plakatiert ist.

Modi, der im kommenden Jahr wieder zu den nationalen Parlamentswahlen antritt, ist unbestritten ein Kampagnen-Profi. Doch nicht alle wollten Modis Einladung folgen. Kremlchef Wladimir Putin und Chinas Staatschef Xi Jinping blieben dem Gipfel aus unterschiedlichen Gründen fern. Wahrscheinlich vermied Putin aus gesundheitlichen Erwägungen den Flug selbst, während man Xi unterstellen kann, dass er schlicht die indischen Gastgeber düpieren wollte.

Immerhin gab er sich keine Mühe, einen Grund vorzuschieben und veröffentlichte kurz vorher eine Karte, in der Teile Indiens als China dargestellt wurden. Auf die Provokation ging Modi nicht ein, sondern er fand sich mit dem Fehlen der zwei Despoten ab. Trotzdem – oder gerade deshalb – war der Gipfel aus Sicht der indischen Regierung ein großer Erfolg.

G20: ein diplomatischer Erfolg für Moskau und für die Afrikanische Union

Der G20-Gipfel wurde in Deutschland vor allem in Bezug auf den Umgang mit Russland bewertet. Das Kommuniqué wurde von der ukrainischen Regierung deutlich kritisiert – wer will es ihr verdenken? Die diesjährige G20-Abschlusserklärung blieb aber tatsächlich weit hinter der Abschlusserklärung des G20-Gipfels im vergangenen Jahr auf Bali zurück. Sie verweist zwar auf die territoriale Integrität des Landes sowie auf die UN-Charta und ächtet die Drohung, Atomwaffen einzusetzen. Ross und Reiter werden jedoch nicht genannt, sodass Außenminister Lawrow öffentlich feststellte, dass er die Passagen nicht auf Russland bezogen sehen würde.

Ein diplomatischer Erfolg für Moskau, obwohl der Gipfel selbst eine entwicklungspolitische Agenda hatte und die Unterstützer der Ukraine deckungsgleich mit den Geberländern der globalen Entwicklungshilfe sind. Die Interdependenz der hohen Kosten für die Militärhilfen und den finanziellen Mitteln für Entwicklungszusammenarbeit ist bei den Empfängerländern nicht angekommen und wurde von den Geberländern nicht veranschaulicht.

Bewegend: Indiens Premier Modi, Kanadas Premier Trudeau und Indonesiens Präsident Widodo legen an Mahatma Gandhis Grab Kränze nieder Sean Kilpatrick/The Canadian Press via AP

Westliche Investitionen, laufende Freihandelsverhandlungen oder Rüstungskooperationen konnten in der Waagschale scheinbar auch nichts ausrichten. Die Ukraine war gar nicht erst eingeladen – ein weiterer Erfolg für Moskau. Doch das ist eine Fußnote: Gewonnen oder verloren wird der Krieg auf dem Schlachtfeld und nicht im Kongresszentrum. Deshalb ist die Lieferung von Marschflugkörpern zielführender als die Kritik an dem G20-Kommuniqué.

In Indien selbst stand vor allem die Aufnahme der Afrikanischen Union im Fokus der Aufmerksamkeit. Dass die Afrikanische Union mit ihren über 50 Mitgliedern die Effektivität des Gremiums verringern könnte, ist sicher ein valides Argument. Ehrlicherweise sind die G20 durch China und Russland aber bereits jetzt bei einem sehr kleinen gemeinsamen Nenner angekommen. Wenn die G20 schon nicht effektiv sind, können sie zumindest inklusiv sein.

Anders als Staaten des Globalen Südens war Deutschland nie marginalisiert

Kaum jemand wird bestreiten, dass Afrika bisher unterrepräsentiert war. Indien hat sich erfolgreich als Advokat des sogenannten Globalen Südens präsentiert. Aus deutscher Perspektive mag die Mitgliedschaft in den G20 keine Besonderheit sein, doch das ist die Wahrnehmung eines Landes, das nie marginalisiert war. Die Erfahrung des Ungehörtbleibens, während andere über globale Angelegenheiten bestimmen, haben deutsche Diplomaten nicht gemacht. Im Fall der aktuellen Bundesregierung setzt man sogar ganz bewusst und offiziell darauf, wichtige Entscheidungen nach Washington auszulagern.

Die Lieferung von Leopard-2-Panzern ist ein Musterbeispiel für diese Praxis, über die man im Hinblick auf den Zustand der Ampel-Koalition wahrscheinlich dankbar sein sollte. Nicht entscheiden können und nicht entscheiden wollen sind zwei sehr unterschiedliche Dinge. Für die Mehrheit der Staaten der Welt ist es Normalität, keine Stimme zu haben. Für die Länder des sogenannten Globalen Südens geht es darum, an Entscheidungen beteiligt zu werden.

Ein großer Moment für die Komoren: Azali Assoumani, Präsident der Komoren und der Afrikanischen Union, im Handschlag mit Modi Photo by PIB / AFP

Während wir auf die Entscheidungen selbst fixiert sind, geht es beispielsweise für die Komoren erst einmal darum, Teil der Entscheidungsfindung zu sein. Als Modi den Vorsitzenden der Afrikanischen Union, den Staatspräsidenten der Komoren, bat, am Konferenztisch Platz zu nehmen, war dies wahrscheinlich der bisher bedeutendste außenpolitische Akt eines komorischen Politikers. Für Afrika war dieser Gipfel ein Erfolg – Ein Erfolg, der in den afrikanischen Hauptstädten mit Indien assoziiert wird. Modi tritt damit ganz bewusst der chinesischen Expansion in Afrika entgegen.

Narendra Modi fährt keinen anti-westlichen Kurs

Indien inszeniert sich hierbei als Sprachrohr Afrikas. Das sollte nicht als anti-westlicher Kurs fehlinterpretiert werden. Ein Blick auf die pro-westliche indische Außenpolitik der letzten Jahre unterstreicht dies. Auch die anti-westliche Komponente der Brics geht zumindest für Indien über diese Inszenierung nicht hinaus. Der emanzipatorische Akt ist eine Art Neujustierung der Welt, aber kein Gegenmodell zum Westen.

Bei Brics oder der Shanghai Cooperation Organisation ist es aus westlicher Sicht besser, wenn Chinas Rivale Indien mit im Raum ist, als wenn man den Chinesen das Feld überlässt. Erweiterte G20 sind ebenfalls einem chinesischen Gegenformat vorzuziehen. Der westlich geprägte Multilateralismus war bisher nicht integrativ genug. Man hätte die Afrikanische Union auch schon 2017 in Hamburg oder später in Osaka oder Rom einladen können. Die Unterrepräsentation des Kontinents war kein Geheimnis. Dieser Erfolg geht nun verdientermaßen mit Modi nach Hause, obwohl die Finanzierung der weltweiten Entwicklungshilfe auf den Schultern westlicher Steuerzahler lastet. Indien bezahlt zwar nicht, aber hört dafür zu. Eine günstige Form der Außenpolitik.

Warum ist im Westen niemand auf die Idee gekommen, die G20 zu erweitern? Unser außenpolitisches Denken ist wahrscheinlich von den vielen Jahrzehnten in EU und Nato geprägt. Internationale Organisationen müssen einen konkreten Output erzeugen, wertebasiert sein und verbindliche Entscheidungen treffen. Gleichzeitig ist Deutschland bereit, innerhalb dieser Organisation Verantwortung zu übernehmen. Dieses hohe Maß an Integration ist weltweit unerreicht. Keine Militärallianz ist so verbindlich wie die Nato. Von dem Level an Integration der Europäischen Union sind Asean, Mercosur, die Afrikanische Union oder Brics weit entfernt. Doch auch im Westen war es bis zu diesem Zustand, wie er in der Nato vorherrscht, ein langer und beschwerlicherer Weg. Er ist im weltweiten Vergleich ein Sonderfall und nicht die Regel.

Indiens Außenpolitik ist durch Interessen geleitet, nicht durch Werte

Modelle, die bei uns funktionieren, sind auf den globalen Kontext selten übertragbar – leider. Indien ist ein Beispiel dafür. Die indische Außenpolitik ist nicht wertegeleitet, sondern rein interessengeleitet. Die hindunationalistische Regierung arbeitet großartig mit den Vereinigten Arabischen Emiraten, Ägypten oder Saudi-Arabien zusammen.

Die selbsternannte „Mother of Democracy“ macht in der Außenpolitik auch keinen Unterschied, ob ein anderer Staat demokratisch oder diktatorisch regiert wird: Modi umarmt den amerikanischen Präsidenten Joe Biden, Papst Franziskus und den französischen Präsidenten Emmanuel Macron ebenso wie Kremlchef Putin, Brasiliens Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva oder Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammed bin Salman. Indien nimmt an Manövern in Russland und Australien fast zeitgleich teil. Neu-Delhi kauft Waffensysteme in den USA und in Russland.

Modi sucht den Dialog: Saudi-Arabiens Kronprinz bin Salman (l.), Indiens Premier Modi und Joe Biden, Präsident der USA, beim G20-Gipfel in Neu-Delhi Evelyn Hockstein/Pool Reuters/AP/dpa

Die internationalen Bündnisse, in die sich Indien integriert, müssen einen Vorteil oder Prestige bringen und gleichzeitig mit wenig Verantwortung verbunden sein. Deshalb strebt Indien dezidiert keine Erweiterung der G7 an, da man nicht auf die Seite der Zahler geraten möchte. Indien ist beispielhaft für Staaten, die 1) Vorbehalte gegen bindende internationale Entscheidungsfindung haben, 2) außenpolitisch gleichermaßen mit Demokratien wie Diktaturen kooperieren und 3) selbst wenig einbringen möchten. Die interessengeleitete Außenpolitik ist vielen Staaten auf der Welt nicht fremd. So lässt sich der Zulauf von Brics erklären. Sechs Länder wurden in diesem Jahr aufgenommen und 16 weitere bewerben sich um Mitgliedschaft.

Eine wirksamere Westanbindung von Staaten wie Indien und ein Gegenmodell zu Brics wäre eine Gruppenbildung, die möglichst umfassend wäre, geringe Zugangsvoraussetzungen hätte und wenige Selbstverpflichtungen abverlangen würde. Nach dieser Form der leichten Kooperation suchen viele Staaten und Indien hat es mit diesem Gipfel vorgemacht. Es widerstrebt der deutschen außenpolitischen Tradition, multilaterale Strukturen zu schaffen, die keine konkrete Zielsetzung und keine robuste Entscheidungsfindung haben.

Indien hat mit uns deckungsgleiche Interessen – das sollten wir nutzen

Wir befinden uns aber wieder in einer bipolaren Welt, in der weite Teile der Staaten sich zwischen den Polen verorten. Unter diesen Rahmenbedingungen können losere Formate ein (nicht das einzige) Mittel der Anbindung sein. Dies ist zugegeben eine etwas holzschnittartige Darstellung, aber Brics und Indiens Selbstinszenierung basieren letztlich auf diesem Schema.

Die USA haben diesen Bedarf an neuen Formaten ebenfalls erkannt. QUAD ist ein Musterbeispiel, da es sich um eine Art Plattform handelt, auf der die Partner in unterschiedlichen Politikfeldern nach eigenem Ermessen kooperieren können. QUAD ist weit von einer asiatischen Version der Nato entfernt. Ein Artikel 5 oder eine X-Prozent-Verpflichtung würde Indien nicht mittragen.

Das G20-Kommuniqué zeigt, wie gering der Einfluss der westlichen Staaten auf diesen Gipfel war. Die Erweiterung der Brics kurz vorher ist ein Alarmsignal, die Modi-G20-Show ist ein Anschauungsbeispiel. Russland hat diplomatisch Boden gutgemacht, Brics will weiterwachsen und China hat den Systemwettbewerb längst eröffnet. Wir brauchen Nato und EU innerhalb der eigenen Hemisphäre und müssen gleichzeitig neu denken, um abseits des Westens zu bestehen. Die Welt hat sich seit Februar 2022 unübersehbar verändert. Deutschland steht vor der Frage, wie wir mit Ländern kooperieren wollen, die keine Wertepartner sind, aber teils deckungsgleiche Interessen haben.

Dr. Adrian Haack hat Politikwissenschaften in Hannover, Warschau und Göttingen studiert und als Außenpolitischer Referent im Deutschen Bundestag gearbeitet. Haack leitet das Büro der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) in Neu-Delhi und beschäftigt sich im Schwerpunkt mit der Außen- und Sicherheitspolitik auf dem Subkontinent sowie der wirtschaftlichen Entwicklung Indiens.